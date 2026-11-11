Redmi ला रहा 12,000mAh बैटरी वाला फोन! 14,000mAh बैटरी पर भी चल रहा काम

स्मार्टफोन कंपनियां अब बड़ी बैटरी वाले फोन बनाने की होड़ में जुटी हैं. इसी कड़ी में Redmi के एक नए स्मार्टफोन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. एक ताजा लीक के मुताबिक, कंपनी 12,000mAh बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी कर रही है. इतना ही नहीं, Redmi 13,000mAh से 14,000mAh तक की बैटरी पर भी काम कर रहा है.

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अगर यह योजना हकीकत में बदलती है, तो स्मार्टफोन की बैटरी क्षमता मौजूदा स्तर से काफी आगे निकल सकती है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि 12,000mAh बैटरी वाला फोन किस सीरीज में आएगा और भारत में लॉन्च होगा या नहीं. कंपनी ने भी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. फिलहाल यह खबर टिप्स्टर के लीक पर आधारित है.

Redmi के नए फोन में मिलेगी 12,000mAh की बैटरी?

रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्स्टर Digital Chat Station ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर जानकारी दी है कि एक स्मार्टफोन ब्रांड की 12,000mAh क्षमता वाली बैटरी की मास प्रोडक्शन योजना पूरी हो चुकी है. इस बैटरी को मिड-रेंज से लेकर हाई-एंड सेगमेंट के किसी स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा सकता है. रिपोर्ट में इस ब्रांड की पहचान Redmi के तौर पर की गई है. हालांकि, टिप्स्टर ने सीधे तौर पर किसी फोन का नाम नहीं बताया है.

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इस लीक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी सिर्फ 12,000mAh की बैटरी तक सीमित नहीं रहना चाहती. रिपोर्ट के मुताबिक, 13,000mAh से 14,000mAh तक की बैटरी पर भी काम चल रहा है. इसे अगले साल यानी 2027 में मास प्रोडक्शन तक पहुंचाने की योजना बताई गई है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में 14,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है.

Redmi पहले भी बढ़ा चुका है बैटरी का दम

Redmi के लिए बड़ी बैटरी वाले फोन की दिशा में बढ़ना कोई बिल्कुल नया कदम नहीं है. कंपनी पहले ही अपने कुछ स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी दे चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, Redmi Turbo 5 Max में 9,000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि हाल में पेश किए गए Redmi K100 में 10,000mAh की बैटरी मिलती है. Redmi K100 में 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है.

अब 12,000mAh बैटरी की तैयारी इस बात का संकेत है कि कंपनी फोन की बैटरी कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहती है. अगर 14,000mAh वाला मॉडल भी बाजार में आता है, तो यह उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो फोन पर ज्यादा समय बिताते हैं और बार-बार चार्जिंग से परेशान रहते हैं.

12,000mAh बैटरी का मतलब कितनी ज्यादा चलेगी?

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बैटरी की क्षमता mAh यानी मिलीएम्पियर-घंटे में मापी जाती है. आम तौर पर ज्यादा mAh का मतलब है कि बैटरी में ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 12,000mAh वाला फोन हर स्थिति में किसी 6,000mAh फोन से ठीक दोगुना चलेगा.

फोन की बैटरी कितनी देर चलेगी, यह सिर्फ उसकी क्षमता पर निर्भर नहीं करता. डिस्प्ले का साइज और ब्राइटनेस, प्रोसेसर, नेटवर्क सिग्नल, कैमरा इस्तेमाल, गेमिंग और बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप भी बैटरी खर्च करते हैं. इसलिए असली बैटरी लाइफ का पता फोन के लॉन्च और उसके टेस्ट के बाद ही चलेगा.

फिर भी, अगर बाकी चीजें सही तरीके से ऑप्टिमाइज की गईं, तो 12,000mAh की बैटरी वाला फोन सामान्य इस्तेमाल में लंबा बैकअप दे सकता है. ऐसे फोन उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो यात्रा करते हैं, बाहर ज्यादा समय बिताते हैं या मोबाइल पर वीडियो और गेमिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

बड़ी बैटरी के साथ फोन भारी भी हो सकता है

स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी लगाने की अपनी चुनौतियां भी हैं. बैटरी का साइज बढ़ने से फोन की मोटाई और वजन बढ़ सकता है. कंपनियों को फोन के अंदर बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम के लिए जगह का संतुलन बनाना होगा. इसके अलावा चार्जिंग की स्पीड और गर्मी को नियंत्रित करना भी जरूरी होगा.

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अभी सामने आए लीक में 12,000mAh और 14,000mAh बैटरी वाले फोन की मोटाई, वजन या चार्जिंग स्पीड के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन पतला और हल्का रहेगा.

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