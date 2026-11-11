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चेकपॉइंट पर तैनात जवान, फिर गोली मार-गोली मार की आवाज... कुलगाम आतंकी हमले का पहला CCTV फुटेज

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर अचानक हमला किया जिसमें तीन जवान घायल हो गए. घायल जवानों को अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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कुलगाम में आतंकी हमले में तीन CRPF जवान घायल हुए हैं
कुलगाम में आतंकी हमले में तीन CRPF जवान घायल हुए हैं

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर आतंकियों ने CRPF जवानों पर हमला कर दिया. मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आतंकियों ने नाके पर तैनात जवानों पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए हैं. तीनों को इलाज के लिए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) में भर्ती कराया गया है. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि फुटेज काफी डार्क है और इसमें कुछ सेकेंड जवान चहलकदमी करते दिख रहे हैं. अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है, फिर चीखने की आवाज आती है. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि शायद कोई जवान चिल्लाते हुए कह रहा है कि इधर, आ, जल्दी आ, गोली चल रही है और इसके बाद एक बार फिर से लगातार गोलियां तड़तड़ाने की आवाज आने लगती है.

CRPF के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई. हमलावरों ने नाके पर तैनात जवानों को निशाना बनाया और फायरिंग के बाद मौके से भाग निकले. हमले के बाद CRPF जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की. शुरुआती जानकारी में दो जवानों के घायल होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में तीन जवानों को अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी मिली.

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हमलावरों की तलाश में क्विक एक्शन टीम तैनात

हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. हमलावरों की तलाश के लिए क्विक एक्शन टीम (QAT) को भी तैनात किया गया है. स्थानीय पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रही हैं.

सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में अलर्ट हैं. हमलावरों की धरपकड़ के लिए मल्टी-एजेंसी ऑपरेशन जारी है. सुरक्षा बल CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

CCTV फुटेज में संदिग्ध बाइक को लेकर मिले सुराग

सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक, हमले के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई है. फुटेज से हमले में इस्तेमाल की गई संदिग्ध बाइक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. सुरक्षा एजेंसियां अब बाइक के मालिक की पहचान करने और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं.

जांच एजेंसियां संदिग्ध बाइक के जरिए हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं. इसके साथ ही हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई स्तरों पर जांच की जा रही है.
 

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