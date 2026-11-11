'जिंदगी भर का साथ...', अर्शदीप सिंह ने थाम लिया समरीन कौर का हाथ, सगाई की खूबसूरत तस्वीरें हुईं वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी जिंदगी की नई और सबसे खूबसूरत पारी की शुरुआत कर दी है. मैदान पर अपनी खूंखार गेंदबाजी से बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले अर्शदीप ने एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर के साथ सगाई कर ली है. इस गुड न्यूज के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है.

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समरीन कौर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया है. इन तस्वीरों में सगाई की अंगूठी और दोनों का प्यार साफ झलक रहा है.

तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा कि और जो कुछ भी जिंदगी हमें दे सकती थी, उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया. जिंदगी भर के साथ के लिए. 11.11.2026 (हाय मंगेतर)...

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिश्ते को लेकर काफी समय से चर्चाएं गर्म थीं. इस लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब अर्शदीप ने स्नैपचैट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे थे.

हालांकि, उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन इंटरनेट की पैनी नजरों ने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर हैं. इसके बाद धर्मशाला की सड़कों पर दोनों के हाथ में हाथ डाले घूमने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.

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दिवाली पर शेयर की थी खूबसूरत तस्वीर

हाल ही में दिवाली के खास मौके (8 नवंबर) पर अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर के साथ इंस्टाग्राम पर एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की थी. फोटो के साथ उन्होंने लिखा था कि हमारी तरफ से आप सभी को दीवाली की ढेरों शुभकामनाएं.

समरीन ने ट्रोलर्स को दिया था करारा जवाब

अर्शदीप के साथ रिश्ते को लेकर जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने समरीन को 'फेम और पैसों के लिए डेट' करने का आरोप लगाकर ट्रोल करने की कोशिश की तो समरीन ने चुप रहने के बजाय ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई थी.

समरीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा था कि मैं 17 साल की उम्र से खुद कमा रही हूं और अपनी मेहनत से 20 से ज्यादा देश घूम चुकी हूं. मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है. मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे पूरा करता है. मैं खुश हूं, प्यार में हूं और अपनी जिंदगी जी रही हूं.

पंजाब से मुंबई पहुंचे अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह की आईपीएल टीम भी अब बदल चुकी है. 11 नवंबर यानी बुधवार को ही अर्शदीप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अर्शदीप सिंह अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए गेंद से कहर बरपाते दिखाई देंगे. मुंबई ने हार्दिक पंड्या के बदले अर्शदीप सिंह को अपनी पलटन में शामिल किया है.

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