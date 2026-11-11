सोनिया गांधी के दावे पर अन्ना हजारे का पलटवार, बोले- देश की सोचिए, संकीर्ण नजरिया मत रखिए

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र किया. इसमें उन्होंने इस आंदोलन को लेकर कई दावे किए. इन दावे पर अब अन्ना हजारे ने जवाब दिया है. उन्होंने सोनिया गांधी के दावे को गलत बताया है.

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अन्ना हजारे ने साफ कहा कि उनका न तो बीजेपी से कोई संबंध है और न ही RSS से. उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं सोचते. उनके लिए समाज और देश सबसे पहले हैं. इस दौरान अन्ना ने सोनिया गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि देश के बारे में सोचिए और संकीर्ण नजरिया मत रखिए.

'मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं'

अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी का दावा गलत है. उनका बीजेपी या RSS से कोई संबंध नहीं है. वह इन संगठनों के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं होते. उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूं, वह समाज और देश के लिए करता हूं. मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है.

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Ahilyanagar, Maharashtra: Activist Anna Hazare reacts to the mention of his movement in Congress leader Sonia Gandhi's memoir, Belonging: A Journey of Love. He says, "Several people from the RSS and BJP also went home because of my movement. I do not think about any political party. For me, only society and the country matter. It is not right to have such a narrow outlook. Think about the country, the direction it is heading in and the condition of our nation. I have no association with either the Congress or the BJP. I think only about the interests of society and the country. There is a drought, and you have no shortage of money. You should think about such issues and work for society. Instead of criticising me, focus on the problems facing the country and society. My upcoming book, Anna Hazare: Gram Yogi, is also being written. People should read it, as they will learn from it. I do not concern myself with what others write about me.." — IANS (@ians_india) November 11, 2026

अन्ना ने इस दावे पर भी सवाल उठाया कि उनके आंदोलन की वजह से 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार चुनाव हार गई थी. उन्होंने पूछा कि आखिर यह कहने का आधार क्या है कि उनके आंदोलन के कारण सरकार चुनाव हारी थी.

'बिना मिले टिप्पणी करना कितना सही?'

सोनिया गांधी की टिप्पणी पर अन्ना ने कहा कि उन्होंने अब तक सोनिया गांधी को नहीं देखा है और न ही सोनिया ने उन्हें देखा है. ऐसे में बिना एक-दूसरे से मिले इस तरह की टिप्पणी करना कितना सही है? उन्होंने कहा कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए. बिना किसी साफ आधार के इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है. इससे उस व्यक्ति की छवि पर भी असर पड़ता है.

सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?

दरअसल, सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि आंदोलन के कुछ प्रमुख लोगों ने बाद में बताया था कि इसे बीजेपी और RSS ने पर्दे के पीछे से समर्थन दिया था. किताब के इस अंश के सामने आने के बाद अन्ना आंदोलन और उस समय की राजनीति को लेकर बहस शुरू हो गई है.

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अन्ना हजारे ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या लिखता या कहता है. उनके मुताबिक, लोगों को देश की हालत और समाज की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने सूखे जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. अन्ना ने कहा कि उनकी आने वाली किताब Anna Hazare: Gram Yogi भी लिखी जा रही है. लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें उनके काम और सोच के बारे में जानकारी मिल सके.

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