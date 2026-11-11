बच्चे को हो रही लगातार खांसी कहीं प्रदूषण का असर तो नहीं? AIIMS डॉक्टर ने बताया क्या हैं शुरुआती लक्षण और इलाज 

दिल्ली- एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है. इसमें बच्चों की सेहत का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है. अगर इस समय आपके बच्चे को लगातार खांसी हो रही है तो इसको हल्के में न लें. ये पॉल्यूशन का असर हो सकता है. प्रदूषण से बच्चों के फफड़ों पर असर पड़ सकता है. खासतौर पर जिनको पहले से ही अस्थमा और सीओपीडी जैसी समस्या है उनको रिस्क ज्यादा है. इस बारे में AIIMS नई दिल्ली में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डॉ. हिमांशु भदानी ने Aajtak.in को बताया है.

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डॉ. हिमांशु बताते हैं कि बच्चों के फेफड़ों का विकास 18-20 साल तक होता है. प्रदूषण इस वृद्धि को धीमा करता है और अधिकतम क्षमता घटा सकता है. जब किसी इलाके में प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर बच्चों के लंग्स पर भी होता है. हर साल इस तरह के केस देखे जाते हैं जहां बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के कारण लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी से लेकर लंग्स में सूजन और इंफेक्शन हो जाता है. हालांकि हर बच्चे में इसके लक्षण दिखें ये जरूरी नहीं है. लेकिन लगातार हो रही खांसी को हल्के में न लें. ये फेफड़ों पर प्रदूषण के असर के कारण हो सकती है. इसके अलावा भी लंग्स पर पॉल्यूशन के असर के कुछ दूसरे लक्षण भी दिखते हैं.

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फेफड़ों पर प्रदूषण के असर के लक्षण

एक हफ्ते से ज्यादा खांसी

बार-बार घरघराहट या सांस फूलना

खेलते समय जल्दी थकना

बार-बार सर्दी

ब्रोंकाइटिस

निमोनिया

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ये लक्षण होते हैं मेडिकल इमरजेंसी

बहुत तेज सांस चलना

पसलियां धंसना

होंठ नीले पड़ना

बेहोश हो जाना

लगातार खांसी हो रही है तो क्या करें

अगर बच्चे को लगातार खांसी हो रही है तो उसको खुद से कोई कफ सिरप बिलकुल न दें. अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो सिरप देना नुकसानदायक हो सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि अगर खांसी तीन दिन से ज्यादा बनी हुई है तो बच्चे को डॉक्टर से दिखाएं. घर पर बच्चे को भाप दे सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पर ही उसको दवाएं दें.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

AQI ख़राब हो तो बाहर खेलने ना भेजें

घर में धुआं न होने दें

जरूरी टीकाकरण समय पर कराएं

लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लें



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