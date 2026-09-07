Film Wrap: शोभिनव सत्य का मुरीद हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर, इस्लाम कुबूलने पर ट्रोल हुईं राखी सावंत

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई चीजें सुर्खियों में रहीं. फिल्म हनुमान अंश का क्रेज बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है. नीम करोली बाबा के किरदार में शोभिनव सत्य छा गए हैं. उनकी एक्टिंग देखकर को-स्टार चंदन आनंद भी हैरान रह गए थे. एक्टर ने शोभिनव की जमकर तारीफ की और बताया कि उन्होंने बाबा के रोल को एक्ट नहीं बल्कि जिय.

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वहीं राखी सावंत का एक वीडियो सुर्खियों में रहा. इसमें उनके हिंदू से मुसलमान धर्म अपनाने पर सवाल किया गया. राखी लगातार मक्का-मगीना के चक्कर काटती हुईं नजर आ रही थीं. ऐसे में लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर हिंदू धर्म में क्या खराबी थी जो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया.

'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा बने शोभिनव, एक्टिंग का मुरीद हुआ को-स्टार, बोला- बाबा के रोल को जिया

फिल्म हनुमान अंश का दीवाना अब पूरा बॉलीवुड हो चला है. नीम करोली बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्य ने जो काम किया, वो सभी के दिलों में बस गया. उनके को-स्टार चंदन आनंद भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

'हिंदू धर्म में क्या खराबी थी?', शादी के लिए कुबूला इस्लाम-गई मक्का मदीना, एक्ट्रेस ने झेली ट्रोलिंग

इंटरनेट पर राखी की एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें धर्म बदलने को लेकर सवाल किया गया है. राखी ने जानें इस सवाल का क्या जवाब दिया.

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समय रैना ने अपने हालिया इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में कॉमेडियन शेरोन वर्मा के साथ कश्मीरी पंडितों और बिहारी लोगों पर तंज कसा था. इसपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ. उनके बयान पर सिंगर कैलाश खेर ने अपना पक्ष रखा है.

2 बच्चों-शादीशुदा बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर संग 'टची' हुईं राखी सावंत, बोलीं- मुझे एक मौका दो

समय के शो पर इस बार राखी सावंत और अशनीर ग्रोवर की एंट्री हुई थी. दोनों के बीच एपिसोड के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स हुए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं. राखी ने अशनीर पर लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि वो इससे थोड़े अनकंफर्टेबल होते नजर आए.

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