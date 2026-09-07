scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: शोभिनव सत्य का मुरीद हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर, इस्लाम कुबूलने पर ट्रोल हुईं राखी सावंत

सोमवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. हनुमान अंश एक्टर चंदन आनंद ने शोभिनव सत्य की तारीफ की. उन्होंने नीम करोली बाबा का किरदार निभाया था. वहीं राखी सावंत को इस्लाम कुबूल करने पर ट्रोलिंग का सामना पड़ा.

Advertisement
X
शोभिनव सत्य, राखी सावंत (Photo: Social Media)
शोभिनव सत्य, राखी सावंत (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई चीजें सुर्खियों में रहीं. फिल्म हनुमान अंश का क्रेज बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है. नीम करोली बाबा के किरदार में शोभिनव सत्य छा गए हैं. उनकी एक्टिंग देखकर को-स्टार चंदन आनंद भी हैरान रह गए थे. एक्टर ने शोभिनव की जमकर तारीफ की और बताया कि उन्होंने बाबा के रोल को एक्ट नहीं बल्कि जिय.

वहीं राखी सावंत का एक वीडियो सुर्खियों में रहा. इसमें उनके हिंदू से मुसलमान धर्म अपनाने पर सवाल किया गया. राखी लगातार मक्का-मगीना के चक्कर काटती हुईं नजर आ रही थीं. ऐसे में लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर हिंदू धर्म में क्या खराबी थी जो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया. 

'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा बने शोभिनव, एक्टिंग का मुरीद हुआ को-स्टार, बोला- बाबा के रोल को जिया

सम्बंधित ख़बरें

धर्म बदलने के सवाल पर राखी सावंत ने दिया ये बेबाक जवाब
Rapperiya Baalam questions Mirzapur The Movie makers for using his song shoorveer without permission
'मिर्जापुर: द मूवी' के गाने पर चंद पैसों के लिए हुआ विवाद?
Asha Bhosle,A. R. Rahman
आशा भोसले को AR रहमान देंगे ट्रिब्यूट, AI के जरिए दिखेंगे सुपरस्टार्स
hanuman Ansh lead actor shobhinaw satyaa
नीम करोली बाबा बनकर छाए शोभिनव, मुरीद हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर
‘हनुमान अंश’ के बाद अब इन धार्मिक फिल्मों का हुआ ऐलान

फिल्म हनुमान अंश का दीवाना अब पूरा बॉलीवुड हो चला है. नीम करोली बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्य ने जो काम किया, वो सभी के दिलों में बस गया. उनके को-स्टार चंदन आनंद भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

'हिंदू धर्म में क्या खराबी थी?', शादी के लिए कुबूला इस्लाम-गई मक्का मदीना, एक्ट्रेस ने झेली ट्रोलिंग

इंटरनेट पर राखी की एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें धर्म बदलने को लेकर सवाल किया गया है. राखी ने जानें इस सवाल का क्या जवाब दिया.

Advertisement

'अली फजल संग रोमांटिक होना है', भाई-बहन बन तंग आई मिर्जापुर एक्ट्रेस, बोलीं- कोई उस नजर देखता नहीं

हर्षिता गौर ने अली फजल के साथ रोमांटिक सीन करने की इच्छा जताई है. एक्ट्रेस ने बताया कि ‘मिर्जापुर’ में भाई-बहन की जोड़ी की पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि लोग उन्हें दूसरे अंदाज में देख ही नहीं पाते.

'मर्यादा में रहकर बात करें', समय रैना के किस कमेंट से कैलाश खेर हुए नाराज?

समय रैना ने अपने हालिया इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में कॉमेडियन शेरोन वर्मा के साथ कश्मीरी पंडितों और बिहारी लोगों पर तंज कसा था. इसपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ. उनके बयान पर सिंगर कैलाश खेर ने अपना पक्ष रखा है.

2 बच्चों-शादीशुदा बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर संग 'टची' हुईं राखी सावंत, बोलीं- मुझे एक मौका दो

समय के शो पर इस बार राखी सावंत और अशनीर ग्रोवर की एंट्री हुई थी. दोनों के बीच एपिसोड के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स हुए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं. राखी ने अशनीर पर लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि वो इससे थोड़े अनकंफर्टेबल होते नजर आए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'शुद्धिकरण' मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका! अब राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात |
    गोल्डन मिनी ड्रेस में छाईं अमिताभ की नातिन, पहनी मां श्वेता की 11 साल पुरानी ड्रेस, करोड़ों में कीमत! |
    ईरान से लड़ते हुए US मेजर की मौत, पेंटागन का मुआवजा देने में आनाकानी- कहा ये युद्ध है ही नहीं |
    घर को दिखाना है सुंदर? ड्राइंग रूम में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना बिगड़ जाएगा पूरा लुक |
    PM मोदी के कार्यक्रम के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन, एक घंटे में सीटें फुल |
    5 सेकंड में 16 धांय-धांय! बुलंदशहर में दूल्हे शादाब के खौफनाक वीडियो ने मचा दिया हड़कंप |
    मालवीय नगर हादसे में बचे, सत्य निकेतन हादसे में MCD के इन तीन अफसरों पर गिरी गाज |
    Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष कब से शुरू? अभी नोट कर लें श्राद्ध तिथि का पूरा कैलेंडर |
    चतरा विधायक का बेटा पुलिस ने खोज निकाला, मारपीट के बाद किडनैपिंग की दी थी शिकायत |
    क्या पाकिस्तान ने प्रभास की सालार की नकल की? वायरल हुआ फिल्म का सीन
    Advertisement