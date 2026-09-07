घर को दिखाना है सुंदर? ड्राइंग रूम में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना बिगड़ जाएगा पूरा लुक

घर की सफाई करने के बाद जब ड्राइंग रूम चमकने लगता है तो लगता है कि अब यहां बैठकर आराम से रिलैक्स करेंगे. लेकिन कई बार सब कुछ साफ होने के बावजूद होने के बाद भी देखने में अस्त-व्यस्त लग सकता है. इतनी मेहनत से सफाई करने के बाद जब ड्राइंग रूम फैला हुआ लगता है, तो दिमाग खराब होना तय होता है. लेकिन इसकी वजह हमेशा गंदगी नहीं होती. कई बार कमरे में रखी छोटी-छोटी चीजें भी उसे बिखरा हुआ और अजीब दिखा सकती हैं.



कई बार लोग घर को सजाने के लिए अलग-अलग सामान खरीदकर लाते हैं, लेकिन यही चीजें कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के बजाय उसका लुक बिगाड़ देती हैं. वहीं कुछ सामान ऐसा होता है, जिसे आप रोजाना की जरूरत के कारण ड्राइंग रूम में ही छोड़ देते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि इससे कमरा कितना भरा-भरा दिख रहा है. अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्राइंग रूम साफ, सुंदर और देखने में सुकून भरा लगे, तो कुछ चीजों को खुले में रखने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जो आपके खूबसूरत ड्राइंग रूम का पूरा लुक बिगाड़ सकती हैं.



1. उलझे हुए तार और एक्सटेंशन बोर्ड: टीवी, वाई-फाई, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के तार ड्राइंग रूम में होना आम बात है. लेकिन अगर ये तार टीवी यूनिट या टेबल के आसपास खुले और उलझे हुए नजर आएं तो कमरे का पूरा लुक खराब हो जाता है.

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खासकर जब खूबसूरत सोफा और डेकोरेशन के बीच तारों का जाल दिखाई दे, तो नजर सबसे पहले उसी पर जाती है. इसलिए कोशिश करें कि तारों को केबल ऑर्गनाइजर या केबल बॉक्स की मदद से छिपाकर रखें. एक्सटेंशन बोर्ड को भी खुले में रखने के बजाय फर्नीचर के पीछे ऑर्गनाइज किया जा सकता है.

2. बच्चों के ढेर सारे खिलौने: बच्चों वाले घर में खिलौने ड्राइंग रूम तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर हर समय सोफे, सेंटर टेबल और फर्श पर खिलौने फैले रहें तो कमरा कितना भी साफ क्यों न हो, बिखरा हुआ ही लगेगा.

इसके लिए सारे खिलौने ड्राइंग रूम में रखने के बजाय एक बंद स्टोरेज बॉक्स या टॉय बास्केट रखें. बच्चों के सभी खिलौने एक साथ बाहर रखने की जरूरत भी नहीं है. कुछ खिलौने इस्तेमाल के लिए रखें और बाकी को स्टोर करके रखें. इससे कमरे में खाली जगह भी बनी रहेगी और लुक भी ज्यादा साफ लगेगा.

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3. टेबल पर पड़े बिल, कागज और पार्सल्स: कई घरों में सेंटर टेबल या साइड टेबल पर बिल, अखबार, पार्सल्स, नोटबुक और दूसरे कागज पड़े रहते हैं. ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन कमरे को बिखरा हुआ दिखाने में इनका बड़ा हाथ होता है.

इसके अलावा टेबल पर पड़े कागज देखकर बार-बार याद आता है कि कौन सा काम करना बाकी है. ऐसे में ड्राइंग रूम आराम करने की जगह के बजाय कामों की याद दिलाने वाली जगह जैसा लगने लगता है. इसलिए जरूरी कागजों के लिए घर में अलग जगह तय करें. जो चीज काम की नहीं है, उसे तुरंत हटा दें और अखबार या मैगजीन भी जरूरत से ज्यादा जमा न होने दें.

4. जरूरत से ज्यादा डेकोरेटिव आइटम: घर को सुंदर दिखाने के चक्कर में हम अक्सर जरूरत से ज्यादा शोपीस, मूर्तियां, कैंडल, फोटो फ्रेम और दूसरी डेकोरेटिव चीजें खरीद लेते हैं. शुरुआत में ये अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हर शेल्फ और टेबल सामान से भर जाए तो ड्राइंग रूम का लुक भारी और बिखरा हुआ लगने लगता है.

कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए हर खाली जगह भरना जरूरी नहीं है. बल्कि कम लेकिन अच्छे डेकोर पीस कमरे को ज्यादा एलिगेंट लुक दे सकते हैं. अपनी पसंद की कुछ खास चीजों को ही डिस्प्ले करें और बाकी सामान को स्टोर करके रखें.

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5. ओपन शेल्फ में ठूंस-ठूंसकर रखा सामान: ओपन शेल्फ देखने में काफी स्टाइलिश लगती है, लेकिन इसे स्टोर रूम बना देना पूरे कमरे का लुक बिगाड़ सकता है. किताबें, गेम्स, डिब्बे, खिलौने और छोटी-बड़ी चीजें अगर बिना किसी तरीके के शेल्फ में ठूंस दी जाएं तो कमरा भरा हुआ नजर आने लगता है.

शेल्फ पर सामान रखते समय कुछ जगह खाली छोड़ें. किताबों के साथ छोटा पौधा, फोटो फ्रेम या कोई सुंदर डेकोर पीस रखा जा सकता है. वहीं ऐसी चीजें जिनका लुक बहुत आकर्षक नहीं है, उन्हें बंद कैबिनेट या बॉक्स में रखना बेहतर है.

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