5 सेकंड में 16 धांय-धांय! बुलंदशहर में दूल्हे शादाब के खौफनाक वीडियो ने मचा दिया हड़कंप

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 'हर्ष फायरिंग' का एक बेहद हैरान करने वाला और खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दूल्हा बना युवक अपनी शादी के जश्न में एक के बाद एक पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिख रहा है. 5 से 6 सेकंड के इस वीडियो में करीब 15 से 16 बार फायरिंग की गई है.

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यह वीडियो साल 2022 का बताया जा रहा है, जो 7 सितंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो वायरल होते ही पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है और बुलंदशहर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है.

पुलिस जांच में फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान शादाब पुत्र शफीक, निवासी मोहल्ला तरीनान, थाना खुर्जा नगर (बुलंदशहर) के रूप में हुई है. शादाब सिर पर सेहरा बांधकर और गले में मोतियों की माला पहनकर दूल्हे के जोड़े में नजर आ रहा है. खुशी के माहौल में वह हाथ में ली गई अवैध पिस्टल से दनादन गोलियां दागने लगता है. देखें VIDEO:-

महज 5-6 सेकंड में 16 राउंड फायरिंग होने के कारण स्थानीय स्तर पर चर्चाएं गर्म हैं. कोई इसे प्रतिबंधित हथियार बता रहा है तो कोई तुर्की निर्मित अत्याधुनिक जिगाना पिस्टल होने की आशंका जता रहा है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हथियार की बनावट और तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना खुर्जा नगर पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग (FIR) पंजीकृत कर लिया है. पुलिस का मकसद है आरोपी शादाब की गिरफ्तारी और दूसरा उस घातक हथियार को बरामद करना, जिससे इतनी तेजी से फायरिंग की गई.

सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया, ''सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे की वेशभूषा में एक व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस व्यक्ति की पहचान शादाब पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला तरीनान, थाना खुर्जा नगर, बुलंदशहर के रूप में हुई है. यह फायरिंग वर्ष 2022 में उसकी शादी के दौरान की गई थी. इस संबंध में थाना खुर्जा नगर पर तत्काल केस दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर असलहा बरामद किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.''

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