क्या पाकिस्तान ने प्रभास की सालार की नकल की? वायरल हुआ फिल्म का सीन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी फिल्म ने प्रभास की फिल्म 'सालार: पार्ट 1 – सीजफायर' के सबसे मशहूर एक्शन सीन में से एक की कॉपी की है. X और Instagram पर बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे इस क्लिप में एक आदमी रफ लुक में चल रहा है और लड़ रहा है.

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यह वायरल सीन डायरेक्टर प्रशांत नील द्वारा बनाए गए विज़ुअल वर्ल्ड जैसा ही लग रहा है. लेकिन इस वायरल क्लिप के बारे में 'पाकिस्तान ने सालार की नकल की' दावे से कहीं ज्यादा बातें हैं.

क्या पाकिस्तान ने की कॉपी?

इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो किसी पाकिस्तानी फीचर फिल्म का है, और न ही इस बात की पुष्टि हुई है कि इसे AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है. इसके बजाय, यह 'सालार' से प्रेरित एक लाइव-एक्शन रीक्रिएशन या फैन-मेड स्पूफ लगता है.

ऑनलाइन इस क्लिप को पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हसीब बिलाल ने शेयर किया है. जो सोशल मीडिया पर मशहूर साउथ इंडियन फिल्मों के सीन को रीक्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं. बिलाल ने साफ तौर पर पुष्टि नहीं की है कि यह खास वीडियो 'सालार' का रीक्रिएशन है, लेकिन इसमें समानताएं साफ दिखती हैं.

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वीडियो में दिख रहा आदमी अपने रफ स्टाइल, स्लो-मोशन वॉक, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन मूवमेंट्स के ज़रिए प्रभास के 'देवा' किरदार को रीक्रिएट करता हुआ लगता है. डार्क विज़ुअल्स और सेटिंग इस समानता को और बढ़ाते हैं, जिससे इस क्लिप को असली पाकिस्तानी प्रोडक्शन का फुटेज समझने की गलती हो सकती है.

A Pakistani film scene copied From iconic action of Indian Film #Salaar 🔥



The impact of #Prabhas & #PrashanthNeel’s action is still unmatched. 🥵🔥



pic.twitter.com/ISgpq37yqp — Milagro Movies (@MilagroMovies) September 6, 2026

इसी वजह से ऑनलाइन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी फिल्म ने 'सालार' की नकल की है. हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह फुटेज किसी ऑफिशियल फीचर फिल्म का है. मौजूद जानकारी से पता चलता है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनाया गया कंटेंट है; क्लिप को असली एक्टर्स और प्रॉप्स के साथ शूट किया गया लगता है, न कि पूरी तरह से AI से बनाया गया है.

AI को लेकर कन्फ्यूजन शायद वीडियो में इस्तेमाल की गई एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और विजुअल इफेक्ट्स की वजह से हुआ हो सकता है. लेकिन अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह AI से बनाया गया है.

प्रभास की फिल्म से इंस्पायर्ड सीन

प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई 'सालार: पार्ट 1 – सीज़फायर' में प्रभास ने 'देवा' का किरदार निभाया था और यह फिल्म अपने डार्क विजुअल स्टाइल और जबरदस्त एक्शन के लिए जानी गई. वायरल क्लिप उसी स्टाइल से काफी हद तक प्रेरित लगती है.

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तो, क्या यह 'सालार' का पाकिस्तानी वर्जन है? पूरी तरह से नहीं. इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह कोई पाकिस्तानी फिल्म है या AI से बनाया गया कंटेंट है. इसके बजाय, यह क्लिप प्रभास की 'सालार' से प्रेरित एक लाइव-एक्शन सोशल-मीडिया रीक्रिएशन लगती है, और ऑनलाइन इस वीडियो का संबंध हसीब बिलाल से जोड़ा जा रहा है.

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