चतरा विधायक का बेटा पुलिस ने खोज निकाला, मारपीट के बाद किडनैपिंग की दी थी शिकायत

झारखंड की राजधानी रांची में चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण की सूचना से सोमवार को हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही रांची पुलिस हरकत में आई और युवक की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने कुछ ही समय में विधायक के बेटे को खोज निकाला. युवक से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला कॉलेज कैंपस में हुए आपसी विवाद और लड़ाई-झगड़े से जुड़ा बताया जा रहा है. इसी विवाद के बाद विधायक के बेटे को कुछ लोगों द्वारा अपने साथ ले जाने की बात सामने आई. हालांकि, विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और इसके बाद वास्तव में क्या हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

स्कॉर्पियो से आए लोगों पर ले जाने का आरोप

बताया जा रहा है कि विधायक की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ियों से पहुंचे थे. आरोप था कि इन लोगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले गए. विधायक के बेटे को कथित तौर पर अगवा किए जाने की सूचना मिलते ही रांची पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसके साथ ही युवक का पता लगाने के लिए अन्य स्तरों पर भी छानबीन की गई.

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पुलिस की कार्रवाई के बाद युवक को खोज लिया गया. अब उससे पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

कॉलेज के विवाद से जुड़ा हो सकता है मामला

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला कॉलेज में हुए आपसी लड़ाई-झगड़े से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, पुलिस अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है. जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कॉलेज में विवाद किन लोगों के बीच और किस वजह से हुआ था. इसके अलावा युवक के साथ मारपीट हुई थी या नहीं और उसे कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले जाने वाले लोग कौन थे, इन सवालों के जवाब भी तलाशे जा रहे हैं.

पुलिस युवक से पूछताछ के साथ अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला वास्तव में अपहरण का था या कॉलेज में हुए विवाद के बाद सामने आया घटनाक्रम था.



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