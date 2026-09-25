रामायण है या मजाक! सुग्रीव के पोस्टर में बड़ी चूक, चश्मा पहने दिखा वानर, यूजर्स का फूटा गुस्सा

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के सिनेमाघरों में आने से पहले ही इसी कहानी पर बनी एक और फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. हम बात कर रहे हैं ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की, जिसमें अंजलि अरोड़ा, देव शर्मा और रजनीश दुग्गल अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें

फिल्म 25 सितंबर, शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है. रिलीज से ठीक एक दिन पहले मेकर्स ने फिल्म के दूसरे किरदारों से पर्दा उठाते हुए एक पोस्टर शेयर किया. इसी पोस्टर में सुग्रीव के किरदार को पेश किया गया है. लेकिन पोस्टर में पीछे नजर आ रहे एक शख्स की एक छोटी सी चीज ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

और वो चीज थी... चश्मा!

बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने इस चश्मे को पकड़ लिया और फिल्म का मजेदार तरीके से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछने लगे कि आखिर त्रेतायुग में चश्मा कहां से आ गया?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- चश्मा तो एडिट कर देते यार, थोड़ी तो शर्म कर लो भाई. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- त्रेतायुग में चश्मा कौन लगाता है? एक अन्य यूजर ने भी इसी बात पर चुटकी लेते हुए लिखा- पहली बार त्रेतायुग में चश्मा देखा. फिल्म के पोस्टर की यह छोटी सी गलती अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Advertisement

अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग पर भी खूब हुआ बवाल

वैसे ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की चर्चा सिर्फ इस चश्मे की वजह से नहीं हो रही है. फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से ही इसकी कास्टिंग सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है. खासकर माता सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. अंजलि अरोड़ा को लोग सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियोज और खासकर ‘कच्चा बादाम’ गाने पर किए गए डांस से जानते हैं.

ऐसे में जब उन्हें माता सीता के किरदार में देखा गया, तो दर्शकों का एक वर्ग इसे लेकर सवाल उठाता नजर आया.

ट्रोलिंग पर क्या बोलीं अंजलि अरोड़ा?

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अंजलि अरोड़ा से सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर भी सवाल किया गया था. अंजलि ने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग से दुख नहीं हुआ, क्योंकि एक पब्लिक फिगर होने के नाते उन्होंने लोगों को उन्हें पसंद या नापसंद करने का अधिकार दिया है.

उन्होंने यह भी कहा कि कलाकार के तौर पर उन्हें जो किरदार मिलता है, उसे वह पूरी ईमानदारी और अपना 100 प्रतिशत देकर निभाती हैं. उनके मुताबिक, फिल्म दर्शकों के सामने आने के बाद यह उनका फैसला है कि वे कलाकार और किरदार को किस तरह देखते हैं.

Advertisement

अंजलि ने खास तौर पर कहा कि दर्शक फिल्म देखते समय उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया वाली इमेज को अलग रखें. उनका कहना था कि उन्होंने माता सीता का किरदार पूरी शिद्दत से निभाया है और अब फैसला दर्शकों के हाथ में है.

---- समाप्त ----