बेटी रीति की तरह ही तेज तर्रार थे मनोज तिवारी, भरे शो में रवि किशन को कहा था- Shut Up

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों बिग बॉस में नजर आ रही हैं. बिग बॉस में रीति से कुछ बेहतर करने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन शो में उनका गुस्सा और जलन देखने को मिल रही है. रीति, काजी तौकीर को मिल रही स्पॉटलाइट से नाराज हैं. इस चीज को लेकर वो काजी से छोटी से छोटी बात पर लड़ती रहती हैं. यही नहीं उन्होंने नेशनल टीवी पर काजी को गाली तक दे डाली.

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रिपोर्ट्स हैं कि इस हफ्ते मनोज तिवारी बेटी रीति से बात करने बिग बॉस के मंच पर जाएंगे. अब दोनों के बीच क्या बातचीत होगी, ये प्रोमो देखकर ही पता चलेगा. पर एक समय था जब दर्शकों को मनोज तिवारी का गुस्सा देखने को मिला था. वो रियलिटी शो पर रवि किशन से भिड़ गए थे और उन्हें शटअप बोल दिया था.

जब भिड़े मनोज तिवारी-रवि किशन

मनोज तिवारी और रवि किशन दोनों ही भोजपुरी-राजनीति जगत के बड़े नाम हैं. आज दोनों भले ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. लेकिन एक वक्त पर दोनों की दुश्मनी चर्चा में थी. 13 साल तक दोनों एक-दूसरे से बात तक नहीं करते थे. मनोज तिवारी और रवि किशन एक-दूसरे से इतना नाराज थे कि सुर संग्राम 2 शो में दोनो कैमरे पर भिड़ गए थे. शो के 8वें एपिसोड में दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि मनोज तिवारी ने रवि किशन को शटअप कह दिया.

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इस शो में रवि किशन जज थे और मनोज तिवारी होस्ट. उस वक्त मनोज तिवारी का गुस्सा भी बिल्कुल वैसा था, जैसे आज रीति का देखने को मिल रहा. सोशल मीडिया पर रवि किशन और मनोज तिवारी के झगड़े की ये क्लिप काफी वायरल हो रही है. वीडियो देखकर फैन्स का कहना है कि रीति के तेवर बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं.



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