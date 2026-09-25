scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किसानों के लिए FPO क्यों है खास? सामूहिक खेती से लेकर ब्रांडिंग तक मिलते हैं ये फायदे

किसानों को कृषि इनपुट, बाजार, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसान उत्पादक संगठन (FPO) अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Advertisement
X
FPO: उत्तर प्रदेश में सामूहिक खेती को मजबूत करने की पहल
FPO: उत्तर प्रदेश में सामूहिक खेती को मजबूत करने की पहल

किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों का एक सामूहिक संगठन है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में मिलकर काम करने में मदद करना है. FPO के माध्यम से किसान कृषि इनपुट की सामूहिक खरीद, कृषि उपज का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसी गतिविधियां कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों के सामूहिक संगठनों को मजबूत करने और कृषि मूल्य श्रृंखला में बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए FPO को बढ़ावा दे रही है. राज्य की नीतियों में FPO को फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग जैसी गतिविधियों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है. इससे किसानों के लिए प्राथमिक कृषि उत्पादन से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन के अवसर बन सकते हैं.

FPO किसानों की कैसे मदद कर सकते हैं?

सम्बंधित ख़बरें

यूपी के इन 17 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट!
CEC Gyanesh Kumar, Election Commission
SIR विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा स्थगित, कांग्रेस ने उठाए सवाल
College-Going Girls Harassed by Muslim Youth, Fight Breaks Out After Opposition to Molestationm
मंदिर से कॉलेज जा रही थीं छात्राएं, रास्ते में मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़
बाजार में सामान खरीदने गए थे 70 साल के बुजुर्ग. (Photo: Screengrab)
'मौसा जी' कहकर बुजुर्ग के पैर छुए... फिर अंगूठी लेकर फरार हो गए ठग
Viral Video of Six School Students Riding One Bike Prompts Police Investigation and Action
1 बाइक पर 5 बच्चे, एक के कंधे पर बैठा दूसरा, इतने हजार का जुर्माना, Video

सामूहिक रूप से काम करने से किसान अपनी उपज को एकत्रित कर सकते हैं और कृषि इनपुट की सामूहिक खरीद कर सकते हैं. FPO किसानों को बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद कर सकते हैं और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के अवसर तैयार कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति में कृषि क्लस्टरों में FPO और Farmer Producer Companies के पंजीकरण को बढ़ावा देने का प्रावधान है. नीति में FPO, किसानों और निर्यातकों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कृषि उत्पादन को व्यापक बाजारों से जोड़ने में मदद मिल सके.

Advertisement

राज्य की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी में भी FPO, किसान समूहों और अन्य पात्र संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण से जुड़ी गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान है. यह सहायता संबंधित नीति के प्रावधानों और पात्रता शर्तों के अधीन होती है.

FPO गठन के लिए सरकारी सहयोग

राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन की केंद्रीय क्षेत्र योजना FPO के गठन और उन्हें सहायता देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है. इस योजना के तहत क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBO) FPO के गठन, क्षमता निर्माण और बिजनेस प्लानिंग जैसी गतिविधियों में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हैं.

उत्तर प्रदेश में भी कृषि विभाग और अन्य संस्थानों के माध्यम से FPO के गठन और प्रोत्साहन के लिए पहल की गई है. इन प्रयासों का उद्देश्य किसान समूहों को संगठित उत्पादक संगठनों के रूप में विकसित करना है, ताकि वे कृषि और इससे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी और पत्रकार... SIR में इन वोटरों के लिए चुनाव आयोग के खास निर्देश |
    रूम मेट की सुसाइड और वो बुरे सपने... पढ़ें PG की 4 लड़क‍ियों की कहानी, कैसे सब बदल गया? |
    NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया होगी आसान, जानें 1 अक्टूबर से क्या बदलेगा |
    रामायण है या मजाक! सुग्रीव के पोस्टर में बड़ी चूक, चश्मा पहने दिखा वानर, यूजर्स का फूटा गुस्सा |
    15 साल से खाली प्लॉट में पड़ा था बेड, सफाई में निकला पैर, कपड़ों के टैग से खुला महिला की हत्या का राज |
    UP Weather Update: यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं |
    'लगातार गाल‍ियां दीं...', ध्रुव जुरेल ने यशस्वी जायसवाल का श्रीलंका वाला राज खोला, बताया मैदान पर क्या हुआ था |
    KBC में पहुंचे आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील, लगे भारत माता के नारे, अमिताभ बोले- दुश्मन की औकात... |
    'SIR बनाने वालों को बर्खास्त करो!' दिल्ली में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर भड़के पूर्व राजनयिक जी. पार्थसारथी, 'अनमैप्ड' वोटर श्रेणी पर उठाए सवाल |
    27 सितंबर को बैंक खुले या बंद? 28 सितंबर से हड़ताल, जानें क्या है मामला
    Advertisement