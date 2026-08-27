'घर पर पहले बता देते हैं', जया बच्चन की डांट से बचने के अमिताभ ने खोले राज

कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुनते ही अगर किसी का नाम याद आता है तो वह हैं अमिताभ बच्चन. कौन बनेगा करोड़पति और बिग बी का रिश्ता 25 सालों का है. ये शो दो दशक से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा हैं और टीवी पर दिखाया जाने वाला अब तक का सबसे लंबा शो है.

और पढ़ें

इतने लंबे सफर में शो केवल अपने सवालों और करोड़पति बनने के लिए ही नहीं, बल्कि बिग बी की निजी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बात के लिए भी जाना जाता है. शो पर आए एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ से सवाल पूछ लिया कि क्या घर पर देर से आने पर उनको भी डांट पड़ती हैं.

हाल ही के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ की निजी जिंदगी और उनकी पत्नी जया बच्चन को लेकर सवाल किया. इस एपिसोड में अमिताभ ने अपनी परिवार की प्यारी सी कहानी बताई. अभिनेता ने बताया कि जब उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर होती है तब वह पहले से ही अपने परिवार को इसकी जानकारी दे देते हैं.

अमिताभ ने कहा की यही उनकी बचने की तरकीब है. उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही वह परिवार वाले ग्रुप में हाथ जोड़कर नमस्कार भेजते हैं और साथ ही बता देते हैं कि शूटिंग के वजह से उनके घर लौटने में देर होगी. उन्होंने बताया कि हमें पता होता है कि क्या होने वाला हैं तो हम क्या कर सकते है. हम सुबह उठते ही सबसे पहले जो हमारा परिवार है, उनके सबके नाम लिखे हैं कॉन्टेक्ट में और एक ग्रुप बना है जिसमें हम मैसेज कर देते हैं की नमस्कार, हाथ जोड़के फिर लिखते है आज हमारा शूटिंग हैं, इधर उधर तो आज देर से आऊंगा तो खाने-वाने का इंतजार मत करना. पहले ही बता के रखते हैं तो इसलिए हम बच जाते है. लेकिन मान लीजिए कि आपने नहीं बताया तो डांट पड़ेगी कि आपने बताया क्यों नहीं या ये कोई वक्त है आने का. तो अगर हमें बहुत देर होती है तो वह खुद ही खाना खा लेती है और सोने चली जाती है.

Advertisement

स्टाफ ना होने पर खुद काम करते हैं अमिताभ

अमिताभ ने मजाकिया अंदाज में बताया कि घर पर पहले से बता देने पर वह डांट से बच जाते हैं. बातचीत के दौरान अमिताभ ने घर के कामकाज को लेकर भी अपनी दिनचर्या के कई बाते बताई. उन्होंने कहा कि घर में कितने भी कर्मचारी क्यों न हों, जब कोई मदद के लिए मौजूद नहीं होता तो तब वह खुद से ही सफाई समेत बाकी काम कर लेते हैं.

अमिताभ ने खुलासा किया कि उनको खाना बनाना नहीं आता, इसलिए कभी वह बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और कभी जया से खाना बनाने के लिए कहते हैं. उन्होंने बताया कि जब वह जया से प्यार से कहते हैं, 'देवी जी, प्लीज कुछ बना दीजिए' तब जया खुशी-खुशी उनके लिए अलग-अलग प्रकार का खाना बनाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं कि खाना कैसा लगा.

---- समाप्त ----