scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 27 August 2026: वादा निभाने में आगे रहेंगे, खुलकर अपनी बात कहेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 27 August 2026: घरवाले एवं करीबी सहयोग रखेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता रहेगी. प्रतियोगिता में बेहतर करेंगे. कारोबारी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर होगा. वादा निभाने में आगे रहेंगे. खुलकर अपनी बात कहेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष
टेन ऑफ कप्स
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक सुधारों को बनाए रखने और कडवी यादों से बाहर आने में सहयोगी है. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगे. कारोबार को सही दिशा देने में सफल होंगे. भावनात्मक चर्चाओं में प्रभावी बने रहेंगे. आधुनिक ढंग से कार्य करने पर बल देंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी.

नया सीखने की कोशिश होगी. दोस्त सहयोग बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उचित प्रयासों से वांछित लक्ष्य पाएंगे. घरवाले एवं करीबी सहयोग रखेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता रहेगी. प्रतियोगिता में बेहतर करेंगे. कारोबारी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर होगा. वादा निभाने में आगे रहेंगे. खुलकर अपनी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सेहत में सुधार बना रहेगा. सवेरे सूर्योदय से पहले उठने की आदत बनाएं.

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत
आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज
सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण
वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि
कामकाजी उम्मीदों को बनाए रखेंगे, अनुभव से संबंध मधुर बनाएंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबार में उच्च स्थिति बनी रहेगी. श्रेष्ठ सूचनाएं मिलेंगी. पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएंगे.

रिश्ते: घर परिवार में सुख बढ़ाएंगे. व्यर्थ बातों में नहीं उलझेंगे. दोस्तों में आपसी मदद भावना रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 27 August 2026 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले सभी वादे करेंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 27 August 2026: मेष राशि वालों की दोस्तों से बढेगी घनिष्ठता, जानें सभी राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 27 अगस्त 2026: मिथुन राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2026: आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Nepal Flood Live Updates: नेपाल की बाढ़ में अब तक 157 मौत, 800 के करीब लापता, UP-बिहार में अलर्ट |
    Aaj ka Rashifal 27 अगस्त 2026: मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल |
    आज 27 अगस्त 2026 मीन राशिफल: चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी |
    आज 27 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना |
    आज 27 अगस्त 2026 मकर राशिफल: मन के मामले संवरेंगे, ना करें ये एक गलती |
    आज 27 अगस्त 2026 धनु राशिफल: सबका साथ और विश्वास पाएंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे
    Advertisement