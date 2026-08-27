scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 27 August 2026: करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 27 August 2026: सभी से मेलजोल बढ़ाने का भाव होगा. आवश्यक यात्राएं हो सकती हैं. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर उचित परिणाम पाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष  
ऐस आफ वांड्स
आज का दिन आपके लिए जवाबदेही बनाए रखने और नए उद्यम की शुरूआत करने में सहयोगी है. आत्मविश्वास से लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में सहज होंगे. कार्य व्यापार को प्रभावी ढंग से गति देंगे. सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सहज रहेंगे. विभिन्न विषयों में स्पष्टता से अपना पक्ष रख पाएंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा.

साहसिक कदम उठाएंगे. तेजी की कोशिश होगी. कारोबार सकारात्मक बना रहेगा. लाभ का स्तर बढ़त पर रहेगा. सभी से मेलजोल बढ़ाने का भाव होगा. आवश्यक यात्राएं हो सकती हैं. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा. विभिन्न मोर्चां पर उचित परिणाम पाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. आलस्य से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

वादा निभाने में आगे रहेंगे, खुलकर अपनी बात कहेंगे
नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत
आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज
सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण
वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, वेतन में भी पाएंगे वृद्धि

आर्थिक स्थिति: कारोबार में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. आर्थिक हितों पर ध्यान देंगे. अवसर भुनाएंगे.

रिश्ते: घर में अतिथि का आना होगा. सब प्रसन्न बने रहेंगे. सुखद संदेश मिलेंगे. सहकार बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 27 August 2026: वादा निभाने में आगे रहेंगे, खुलकर अपनी बात कहेंगे |
    नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई? माइक्रो ड्रामा सीरीज 'द बोस नेटवर्क' ने खोले कई राज |
    Career Rashifal 27 August 2026 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले सभी वादे करेंगे पूरे, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 27 August 2026: मेष राशि वालों की दोस्तों से बढेगी घनिष्ठता, जानें सभी राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 27 अगस्त 2026: मिथुन राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2026: आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Nepal Flood Live Updates: नेपाल की बाढ़ में अब तक 157 मौत, 800 के करीब लापता, UP-बिहार में अलर्ट |
    Aaj ka Rashifal 27 अगस्त 2026: मकर राशि वाले आज पैसा उधार देने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल |
    आज 27 अगस्त 2026 मीन राशिफल: चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी |
    आज 27 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना
    Advertisement