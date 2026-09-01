आज 1 सितंबर 2026 मेष राशिफल: सितंबर के पहले दिन मेष राशि वाले धनधान्य में वृद्धि पाएंगे, उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे

व्यावसायिक विषयों में सक्रियता आएगी. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. विविध रचनात्मक प्रयास बल पाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. खानपान में सुधार आएगा. सक्रियता और सहजता बढ़ाएंगे. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. व्यापार में सुधार बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- तेजी से सकारात्मक बदलाव बनेंगे. कारोबार में उचित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. व्यावसायिक प्रभाव बढ़त पर रहेगा. तेजी से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा. विस्तार कार्यों में गति आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता आएगी. विविध मामले सुखकारी बने रहेंगे. प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सृजन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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