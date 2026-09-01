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आज 1 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: कारोबार में तेजी रखेंगे, उचित अवसर पर बात रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 1 September 2026, Gemini Horoscope Today: आय के प्रयास फलेंगे. नवीन अवसर बनेंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. उद्योग व्यापार में सुधार होगा. विभिन्न मामले हितकर बने रहेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.

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gemini horoscope
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आर्थिक कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास रखेंगे. चर्चा संवाद में संकोच दूर होगा. सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. वाणिज्यिक मामलों में सफल होंगे. प्रतिभा प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार संवार पर बना रहेगा. लक्ष्य को वक्त पर पाने में सफलता मिलेगी. व्यावसायिक हितों के संरक्षण में आगे रहेंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी. आय के प्रयास फलेंगे. नवीन अवसर बनेंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. उद्योग व्यापार में सुधार होगा. विभिन्न मामले हितकर बने रहेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ समय बांटेंगे. करीबियों से तालमेल बढ़ेगा. आशंकाएं दूर होंगी. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. स्वजनों के साथ सैर पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9  

शुभ रंग : बादामी

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