आज 1 सितंबर 2026 वृष राशिफल: बहस विवाद में नहीं पड़ें, मितभाषी बने रहें

योजनों को वक्त पर पूरा करें. कार्यगति धीमी बनी रहेगी. ऊर्जा उत्साह में सहज रहेंगे. लेनदेन में चूक न करें. संकोच बना रहेगा. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले सक्रियता पा सकते हैं. रिश्तों को बेहतर रखेंगे. संबंधों पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लेंगे. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. संबंधों का ध्यान रखें. नियम से कार्य करें. आवश्यक कार्यों में सावधानी बनाए रखें. कामकाज में ढिलाई न बरतें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजना के अनुरूप आगे बढ़ें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. लेनदेन में सजग रहें. नियमों की अनदेखी से बचें. दिखावे में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत साधारण रहेगा. बड़ों की सलाह से चलेंगे. प्रबंधन को बढ़ावा दें. निवेश की सोच रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सतर्कता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- बातचीत में सावधानी बनाए रहें. आपसी विश्वास बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण पर बल दें. बहस विवाद में नहीं पड़ें. विनम्रता पर जोर रखें. करीबियों का सम्मान करें. मितभाषी बने रहें. विभिन्न संबंध सामान्य रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. वाद विवाद में न आएं. उतावली से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ वार्ता से बचें. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता लाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. चर्चा में सजग रहें.

आज का उपाय: महादेव के अंशावतार एवं रामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुएं दान करें. विवेक बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 6

शुभ रंग : गुड़ समान

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