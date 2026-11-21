नवंबर का महीना अब खत्म होने को है, और अब दिसंबर का धमाका शुरू होने जा रहा है. अगले महीने बॉलीवुड-हॉलीवुड से दमदार फिल्में रिलीज हो रही हैं. मगर जिन दो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा क्रेज देखने मिल रहा है, वो शाहरुख खान की किंग और MCU की एवेंजर्स डूम्सडे है.

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किंग के जरिए सुपरस्टार तीन साल बाद वापस लौट रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए बेहद उत्सुकता वाली बात है. शाहरुख अपने स्टारडम के दम पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर भी साबित कर देंगे. लेकिन इस फिल्म को सबसे बड़ा खतरा भी एवेंजर्स डूम्सडे से होने वाला है. किंग को ना सिर्फ विदेशों में बल्कि इंडिया में भी मार्वल की फिल्म से तगड़ा कॉम्पिटीशन मिलने वाला है.

एडवांस बुकिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ रही डूम्सडे

एवेंजर्स डूम्सडे को इंडिया में आने में अभी 27 दिनों का समय बचा है. चार दिनों पहले इसकी एडवांस बुकिंग की शुरुआत हुई, और इसने खुलते ही जो धमाका किया वो आजतक शायद ही किसी हॉलीवुड की फिल्म ने किया होगा. चार दिनों में डूम्सडे ने ब्लॉक्ड टिकट मिलाकर कुल 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अनुमान है कि ये अपने पहले दिन 100 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक रिकॉर्ड साबित होगा.

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इंडियन ऑडियंस में किसी हॉलीवुड के लिए इतनी दीवानगी हाल के समय में बेहद कम ही देखी गई है. ऊपर से किसी MCU की फिल्म को लेकर, जो पिछले सात सालों से गिनती के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाई जिसे ऑडियंस ने पसंद किया हो. लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे आखिर ऐसा क्या दिखा रही है, जिसके लिए लोग इतने क्रेजी हो रहे हैं खासतौर पर इंडियन्स? आइए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं.

क्यों एवेंजर्स डूम्सडे बन चुका है एक इवेंट?

एवेंजर्स डूम्सडे के लिए फैंस का इतना क्रेजी होने की सबसे बड़ी वजह एक ही इंसान है- रॉबर्ट डाउनी जूनियर (RDJ). एंडगेम के बाद MCU में उनकी सात साल बाद वापसी हो रही है. पिछली बार जो शख्स हीरो बनकर मर चुका था, अब वो सबसे बड़ा विलेन बनकर लौट रहा है. जब इस बात का खुलासा हुआ था कि RDJ ही डॉ.डूम बनकर लौट रहे हैं, तभी से मार्वल फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे.

RDJ के अलावा फिल्म में भर-भरकर सुपरहीरो के कैमियो भी हैं. नई एवेंजर्स की टीम के साथ-साथ ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स, पुरानी X-मेन टीम, फैंटेस्टिक फोर समेत सभी लोग एक साथ आकर अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे. फिर रूमर्स ये भी हैं कि टोबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन और डेडपूल-वूलवरीन के बीच तगड़ी फाइट देखने मिलने वाली है. ये सभी अपनी-अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि मार्वल का मल्टीवर्स खत्म हो रहा है.

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इस फिल्म को जो और एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने सात साल पहले एवेंजर्स एंडगेम बनाई थी. उनकी वापसी भी एक और बड़ा कारण है, जिसके लिए इंडिया में डूम्सडे का क्रेज है. अब देखना है कि क्या इस हाईप के दम पर एवेंजर्स डूम्सडे इतिहास रचेगी या नहीं. ये फिल्म 17 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होगी.

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