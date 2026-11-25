बॉलीवुड में पारिवारिक रिश्तों और भारतीय परंपराओं को खूबसूरती से पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर सूरज बड़जात्या एक बार फिर कुछ खास लेकर आए हैं. उनकी फिल्म ये प्रेम मोल लिया में छठ पूजा को समर्पित गाना 'बुलाए छठी मां' रिलीज हो चुका है. 12 नवंबर 2026 को रिलीज हुए इस गाने के जरिए फिल्म में छठ महापर्व की आस्था और खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई है.

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छठ- इमोशन या बिजनेस?

फिल्मीज्ञान से बातचीत में सूरज बड़जात्या ने बताया कि फिल्म में छठ पूजा को शामिल करने के पीछे एक खास सोच है. उन्होंने कहा, ''जो लड़की आएगी, क्या वो छठ निभाएगी? हमारा जवाब है कि जब हीरो और उसकी फैमिली से मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट मिलता है, तो मैं भी वो इज्जत दूंगी.'' यानी फिल्म में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों में सम्मान और अपनापन दिखाने का जरिया भी है.

सूरज ने बताया कि फिल्म में पूर्वा का किरदार राजस्थान से है और उसे छठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. लेकिन वह इस परंपरा को समझती है, सीखती है और धीरे-धीरे इससे जुड़ती चली जाती है. डायरेक्टर के मुताबिक, छठी मैया का मायके आना और फिर भाई के साथ उनका खास कनेक्शन बेहद खूबसूरत कहानी है, जिसे फिल्म में जगह दी गई है.

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परंपरा को निभाना जरूरी- सूरज

गाने की बात करें तो इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि इसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है. सूरज बड़जात्या ने यह भी साफ किया कि उनकी कोशिश छठ पूजा को सिर्फ एक कमर्शियल गाने तक सीमित रखने की नहीं थी. वह चाहते थे कि यह परंपरा फिल्म के किरदारों और उनकी कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े. ऐसे में 'बुलाए छठी मां' फिल्म के म्यूजिक के साथ-साथ इसकी भावनात्मक कहानी का भी अहम हिस्सा बनता नजर आ रहा है.

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर ये प्रेम मोल लिया फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में एक्टर प्रेम का किरदार निभाने वाले हैं. फिल्म प्यार के लिए दकियानूसी परंपरा को साइड कर रिश्ते निभाने की कहानी कहती है. फिल्म आयुष्मान शरवरी के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर उनके ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं. इसके बाद सभी उलजनें शुरू होती हैं.

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