The Vvaan Trailer: देवी का रूप, डर का साया... सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की ‘द वन’ का ट्रेलर रिलीज

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'द वन' काफी समय से चर्चा में है. लंबे इंतजार के बाद 16 सितबंर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अगर आप समझ रहे थे कि सिद्धार्थ सिर्फ रोमांटिक हीरो या एक्शन वाले किरदार तक सीमित हैं, तो यह फिल्म आपके सारे अंदाजे गलत साबित कर देगी.

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'द वन' का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर की शुरुआत होती है एक घने, रहस्यमयी जंगल से, जहां प्रवेश वर्जित है. कहानी भारतीय लोककथाओं और अंधविश्वास के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जहां काली शक्तियों का साया और देवी का स्वरूप दोनों ही खतरनाक अंदाज में पेश किए गए हैं. सिद्धार्थ का किरदार एक ऐसे शख्स के रूप में है, जो इन अजीब घटनाओं का सच जानने जंगल में जाता है, जहां से कोई लौटकर नहीं आया.

तमन्ना भाटिया का लुक भी कम धांसू नहीं है. फिल्म में उनका छठ पूजा वाला सीन खासतौर पर चर्चा में है, जो पूर्वांचल और बिहार की संस्कृति को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दिखाता है. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आए, जो फिल्म को और भी मजेदार बनाते हैं.

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डायरेक्टर और बैनर का जादू

फिल्म का निर्देशन ‘पंचायत’ जैसी हिट वेब सीरीज बनाने वाले दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर के बैनर तले बनी ये फिल्म फोकलोर-फैंटेसी और हॉरर-थ्रिलर का अनोखा मिश्रण है. विजुअल्स, संगीत और सस्पेंस का ऐसा कॉम्बो कि दर्शक बड़े पर्दे पर बिल्कुल नया अनुभव लेने वाले हैं.

‘द वन’ 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. सिद्धार्थ का ये नया और अनदेखा अवतार देखकर लोग कह रहे हैं कि ये उनकी करियर की सबसे रिस्की और बोल्ड फिल्म साबित हो सकती है.

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