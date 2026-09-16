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सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत 2 को गोली मारी, 4 गिरफ्तार

प्रयागराज में सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. हंडिया थाना पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और निहाल को गोली लगी. पुलिस ने प्रधान पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी से पूछताछ जारी है. पुलिस शाम 5.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी.

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मृतक सपा नेता पवन यादव (Photo- ITG)
मृतक सपा नेता पवन यादव (Photo- ITG)

प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और पूर्व प्रधान पवन यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हंडिया थाना पुलिस की हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है. पुलिस के मुताबिक इस दौरान हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और निहाल को गोली लगी है. दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है. इस मामले में पुलिस ने प्रधान पति समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. हत्याकांड के पीछे की वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है.

पुलिस इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा बुधवार शाम 5.30 बजे करेगी. माना जा रहा है कि इसी दौरान पुलिस हत्याकांड की पूरी कहानी और आरोपियों की भूमिका के बारे में जानकारी देगी. पवन यादव मुंगराव गांव के रहने वाले थे. वह समाजवादी पार्टी के जिला सचिव होने के साथ पूर्व प्रधान भी रह चुके थे. परिवार में वह दो भाइयों में सबसे छोटे थे. उनके परिवार में पत्नी नीतू, तीन बेटियां खुशी, मुस्कान और छोटी तथा एक बेटा प्रिंस है.

पवन यादव की हत्या मंगलवार शाम हंडिया थाना क्षेत्र में हुई थी. वारदात से कुछ घंटे पहले तक वह सामान्य तौर पर अपने काम से हंडिया कस्बे में मौजूद थे. जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे पवन अपनी कार से हंडिया कस्बे पहुंचे थे. उन्होंने कर्मनाशा मोहल्ले में अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की. इसके बाद वह पास के एक कैफे में चले गए, जहां दोस्तों के साथ बातचीत करने लगे. करीब दो घंटे तक वह कैफे में रहे. शाम करीब 5.20 बजे वह वहां से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ बढ़े. उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उन पर हमला होने वाला है.

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बाइक से आए थे तीन हमलावर

पवन जैसे ही अपनी कार में बैठने के लिए पहुंचे, उसी दौरान प्रयागराज की ओर से बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां पहुंचे. बाइक पर सवार तीन लोगों में से दो ने हेलमेट पहन रखा था. बाइक सवार बदमाशों ने पवन की कार के पास पहुंचकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी. इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने बेहद करीब से पवन पर गोली चला दी. फायरिंग में गोली पवन की पीठ में लगी. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया.

गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घायल पवन यादव को तत्काल हंडिया कस्बे के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई. स्थिति को देखते हुए उन्हें टैगोर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां से डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया. पवन यादव को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पवन यादव की हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. अब हंडिया थाना पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ के बाद चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और निहाल को गोली लगी. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके अलावा प्रधान पति समेत दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पवन यादव की हत्या की साजिश में किसकी क्या भूमिका थी और वारदात को अंजाम देने वाले लोगों का आपस में क्या संबंध था.

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शाम 5.30 बजे होगा पूरा खुलासा

पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर शाम 5.30 बजे खुलासा करने की जानकारी दी है. इस दौरान पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी, मुठभेड़ और हत्या से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देगी. फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है. पवन यादव की हत्या के बाद शुरू हुई जांच अब आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस मुठभेड़ तक पहुंच चुकी है. पुलिस के आधिकारिक खुलासे के बाद ही हत्याकांड से जुड़े बाकी पहलुओं की पूरी तस्वीर सामने आएगी.


 

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