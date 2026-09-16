कटिहार में युवक की हत्या कर कब्रिस्तान में दफनाया शव, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने बाहर निकाली लाश

बिहार के कटिहार में एक युवक की हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान मोहम्मद कामरुल के रूप में हुई है, जो कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि कामरुल अपने ससुराल में रह रहा था. उसका ससुराल कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खोरवा गांव में है. आरोप है कि यहीं उसकी हत्या कर शव को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

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शुक्रवार रात हत्या का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कामरुल की हत्या शुक्रवार रात को की गई थी. इस मामले में उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि हत्या के बाद शव को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया, ताकि घटना से जुड़े सबूत मिटाए जा सकें. हालांकि, हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

गले में गमछा कसती दिखी महिला

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आए. वायरल वीडियो में एक महिला जमीन पर बेसुध पड़े युवक के गले में गमछा कसती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द सुनाई देने का भी दावा किया गया है. हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें दिखाई दे रही घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो में दिख रही महिला कौन है और घटना कब की है.

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कब्र से निकाला गया शव

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी. प्रशासन की मौजूदगी में कब्रिस्तान में दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया. यह कार्रवाई सदर अंचल अधिकारी की मौजूदगी में की गई. शव को निकालने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी. टीम ने शव को बाहर निकालने के साथ घटनास्थल से जरूरी सबूत भी जुटाए.

ऐसे खुलेगा मौत का राज

कब्र से निकाले गए शव को रविवार को कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से कामरुल की मौत की असली वजह का पता चल सकेगा. जांच के दौरान यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में जुटाए गए साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने क्या बताया?

मंगलवार को संबंधित अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्र से बाहर निकाला था. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. भगत के मुताबिक, कथित हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक के ससुराल वाले फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.



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