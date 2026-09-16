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Paneer Modak Recipe: बाजार की मिलावटी मिठाई को कहें बाय! घर में रखे पनीर से बनाएं टेस्टी और हेल्दी मोदक, भाग्यश्री ने बताया आसान तरीका

Paneer Modak Recipe: अगर आप भी गणेश पूजा के लिए घर पर मोदक बनाना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है तो घबराएं नहीं. एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने इंस्टाग्राम पर हेल्दी और आसान मोदक की रेसिपी शेयर की है जिसे फॉलो कर आप आसानी से घर पर मोदक बना सकते हैं.

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घर पर बनाएं हेल्दी मोदक (Photo: ITG)
घर पर बनाएं हेल्दी मोदक (Photo: ITG)

Paneer Modak Recipe: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर घर में तरह-तरह के मोदक बनाए जाते हैं. लेकिन अक्सर बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का डर रहता है, वहीं मावे या चाशनी वाले मोदक में कैलोरी भी काफी ज्यादा होती है.

अगर आप इस बार बप्पा के भोग के लिए कुछ शुद्ध, स्वस्थ और झटपट बनने वाला ढूंढ रहे हैं तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री का यह आसान और हेल्दी पनीर मोदक हैक ट्राई कर सकते हैं. ताजे पनीर, सूखे मेवों और प्राकृतिक मिठास से तैयार यह मोदक न केवल मुंह में जाते ही घुल जाता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है.

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ताजा पनीर (कद्दूकस किया या मैश किया हुआ) - 1 कप

आधा कप मिल्क पाउडर - 1/2 कप

काजू-बादाम का पाउडर - एक चौथाई कप

गुलकंद- 2 चम्मच

इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

केसर के धागे - 8-10 (स्वादानुसार)

देसी घी - 1 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका:

एक नॉन-स्टिक पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी गरम करें. अब इसमें पनीर, मिल्क पाउडर और काजू-बादाम का पाउडर डालें. 

धीमी आंच पर इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट तक पकाएं.

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अब इसे एक प्लेट में निकालें और अच्छी तरह मसल लें. इसमें इलायची पाउडर और गुलकंद मिला दें. 

मोदक के सांचे में हल्का सा घी लगाएं और फिर तैयार पनीर का मिश्रण दबाकर भरें. सांचा खोलें. आपका बेहद स्वादिष्ट, शुद्ध और हेल्दी पनीर मोदक बनकर तैयार है.

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