1000 रुपये में गरबा पार्टनर! गुजरात के शख्स का अनोखा आइडिया हुआ वायरल

कहते हैं बिजनेस एक आइडिया से बनता है. यानी लोगों की जिंदगी आसान करने का मौका हर जगह होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए. गुजरात के एक शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए पार्टनर न मिलने की परेशानी को ही अपना बिजनेस आइडिया बना लिया. अब उनका यह अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए पार्टनर न मिलना कई लोगों के लिए परेशानी हो सकती है. गुजरात के कृष्ण मिस्त्री ने इसी परेशानी का ऐसा अनोखा समाधान निकाला कि सोशल मीडिया पर लोग चर्चा करने लगे. इंस्टाग्राम यूजर कृष्ण मिस्त्री ने एक पोस्ट शेयर करते हुए 'गरबा पार्टनर किराए पर लें' नाम की सर्विस का ऐलान किया. इसमें गरबा पार्टनर के लिए सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीन पैकेज रखे गए.

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सिल्वर पैकेज की कीमत 1,000 रुपये रखी गई. इसमें दो घंटे गरबा, एक जैसे कपड़े, गरबा के बेसिक स्टेप्स की जानकारी और सेल्फी शामिल थीं. इसके बाद गोल्ड पैकेज 1,500 रुपये का था. इसमें चार घंटे गरबा खेलने के साथ दोनों की एक बनाई हुई कहानी भी शामिल थी कि उनकी मुलाकात कैसे हुई. इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए वीडियो भी दिए जाने थे.

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सबसे महंगा प्लैटिनम पैकेज 2,000 रुपये का था. इसमें पूरे दिन गरबा खेलने के साथ कार्यक्रम के बाद माथे पर किस, दुपट्टा और झुमके ठीक कराने में मदद और ग्राहक को सुरक्षित उसके घर छोड़ने की सुविधा शामिल थी.

कृष्ण मिस्त्री ने पोस्ट के साथ लोगों से कमेंट में आवेदन करने के लिए कहा. पोस्ट सामने आते ही इंस्टाग्राम यूजर्स ने इस अनोखे आइडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे नया कमाई का जरिया बताया, तो कुछ ने खुद और अपने दोस्तों के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई. कुछ यूजर्स ने इस सर्विस के बारे में और जानकारी भी मांगी.

नवरात्रि के दौरान गरबा नाइट, एक जैसे कपड़े और सोशल मीडिया रील्स का क्रेज बढ़ जाता है. ऐसे में 'गरबा पार्टनर किराए पर लें' का यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, पोस्ट में बताई गई यह सर्विस वास्तव में चल रही है या फिर यह सिर्फ एक मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती.

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