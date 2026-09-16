scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1000 रुपये में गरबा पार्टनर! गुजरात के शख्स का अनोखा आइडिया हुआ वायरल

गुजरात के एक शख्स ने नवरात्रि में गरबा खेलने वालों के लिए पेड गरबा पार्टनर पैकेज पेश किए. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए, आवेदन करने की इच्छा जताई और इसमें दिलचस्पी भी दिखाई.

Advertisement
X
सिल्वर पैकेज की कीमत 1,000 रुपये रखी गई (Photos: @krish.mistry_17/Instagram)
सिल्वर पैकेज की कीमत 1,000 रुपये रखी गई (Photos: @krish.mistry_17/Instagram)

कहते हैं बिजनेस एक आइडिया से बनता है. यानी लोगों की जिंदगी आसान करने का मौका हर जगह होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए. गुजरात के एक शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए पार्टनर न मिलने की परेशानी को ही अपना बिजनेस आइडिया बना लिया. अब उनका यह अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए पार्टनर न मिलना कई लोगों के लिए परेशानी हो सकती है. गुजरात के कृष्ण मिस्त्री ने इसी परेशानी का ऐसा अनोखा समाधान निकाला कि सोशल मीडिया पर लोग चर्चा करने लगे. इंस्टाग्राम यूजर कृष्ण मिस्त्री ने एक पोस्ट शेयर करते हुए 'गरबा पार्टनर किराए पर लें' नाम की सर्विस का ऐलान किया. इसमें गरबा पार्टनर के लिए सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीन पैकेज रखे गए.

यह भी पढ़ें: क्या AI छीन लेगा हेयर ड्रेसर की नौकरी? वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस

सम्बंधित ख़बरें

Delhi woman covers up with shirt over her outfit after ‘uncles’ stare repeatedly in CP
अंकल घूरते हैं... असहज हुई महिला ने बीच सड़क पर पहन ली दूसरी शर्ट
ट्रेन के अंदर होटल जैसी लग्जरी के साथ रेगिस्तान को करीब से देखने का अनुभव होगा. ( Photo: dreamofthedesert.com)
चलता-फिरता महल है ये तो... सऊदी में चलने वाली पहली ट्रेन में क्या क्या होगा?
Bengaluru CEO, Siddharth Dialani, BharatAgri CEO
शिकायत करते रहे, फुटपाथ नहीं सुधरा... CEO ने खुद खर्च किए 2,700 रुपये
Major Rishabh Singh Sambyal
फिर क्यों चर्चा में मेजर ऋषभ सांब्याल? उनके इस फैसले पर उठ रहे सवाल
poland-vs-mumbai-gurugram-property-price
मुंबई में 10 करोड़ का फ्लैट… पोलैंड में 15 करोड़ में महल जैसा घर?

सिल्वर पैकेज की कीमत 1,000 रुपये रखी गई. इसमें दो घंटे गरबा, एक जैसे कपड़े, गरबा के बेसिक स्टेप्स की जानकारी और सेल्फी शामिल थीं. इसके बाद गोल्ड पैकेज 1,500 रुपये का था. इसमें चार घंटे गरबा खेलने के साथ दोनों की एक बनाई हुई कहानी भी शामिल थी कि उनकी मुलाकात कैसे हुई. इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए वीडियो भी दिए जाने थे.

Advertisement

देखें वीडियो

सबसे महंगा प्लैटिनम पैकेज 2,000 रुपये का था. इसमें पूरे दिन गरबा खेलने के साथ कार्यक्रम के बाद माथे पर किस, दुपट्टा और झुमके ठीक कराने में मदद और ग्राहक को सुरक्षित उसके घर छोड़ने की सुविधा शामिल थी.

कृष्ण मिस्त्री ने पोस्ट के साथ लोगों से कमेंट में आवेदन करने के लिए कहा. पोस्ट सामने आते ही इंस्टाग्राम यूजर्स ने इस अनोखे आइडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे नया कमाई का जरिया बताया, तो कुछ ने खुद और अपने दोस्तों के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई. कुछ यूजर्स ने इस सर्विस के बारे में और जानकारी भी मांगी.

नवरात्रि के दौरान गरबा नाइट, एक जैसे कपड़े और सोशल मीडिया रील्स का क्रेज बढ़ जाता है. ऐसे में 'गरबा पार्टनर किराए पर लें' का यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, पोस्ट में बताई गई यह सर्विस वास्तव में चल रही है या फिर यह सिर्फ एक मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rice Popcorn Recipe: 1 कप कच्चे चावल और आलू से बनाएं राइस पॉपकॉर्न, चाय के साथ लगेगा बेहद टेस्टी |
    US रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव, देखें दुनिया आजतक |
    टू मच टू हैंडल... Gen-Z का Monk Mode कैसे करता है लाइफ को Reset? |
    'मरूंगी नहीं...', च‍ीखती रही लड़की, कार से कुचलकर भागा आरोपी; लखनऊ का Video हुआ Viral |
    DUSU Elections 2026: डूसू चुनाव पर अलर्ट मोड में डीयू प्रशासन! कॉलेजों में 3-4 दिन बढ़ाई गई सुरक्षा, 19 सितंबर को आएंगे नतीजे |
    Rice Price Hike: चीनी... प्याज पर राहत, तो अब चावल हुआ महंगा, एक्सपर्ट ने बताईं दो वजह |
    लड़कियों को लेकर शाहिद आफरीदी ने दिखाई घटिया सोच, आकाश चोपड़ा का फूटा गुस्सा, कहा- मेरा भाई नहीं है तू यार! |
    'मुसलमानों के लिए मक्का का विशेष महत्व...', ड्रोन अटैक पर भारत ने जताई चिंता |
    'बिहार की बेटी हूं, अपने लोगों का दर्द कैसे नहीं बांटती', बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचीं अक्षरा सिंह |
    PM मोदी के जन्मदिन से पहले काशी में हवन-पूजन, कटआउट को खिलाई मिठाई
    Advertisement