scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सूडान में सोने की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 60 से ज्यादा मजदूरों की मौत

सूडान के पश्चिमी कोर्दोफान प्रांत में बड़ा हादसा हो गया. यहां सोने की खदान धंसने से कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर अब भी लापता हैं. हादसे वाली जगह सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के नियंत्रण वाले इलाके में है.

Advertisement
X
बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. (Photo- Reuters)
बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. (Photo- Reuters)

सूडान के पश्चिमी कोर्दोफान प्रांत में सोने की एक खदान धंसने से कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई. हादसा नुहुद शहर के अल-जारा सोने की खदान में हुआ. स्थानीय मेडिकल ग्रुप और हादसे में बचे लोगों के मुताबिक, मंगलवार देर रात खदान का एक हिस्सा अचानक धंस गया. मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है और राहत एवं बचाव अभियान अभी जारी है.

हादसे वाली जगह सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के नियंत्रण वाले इलाके में है. आरएसएफ और देश की सेना के बीच तीन साल से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा है. इस वजह से दूरदराज के इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाना भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

मलबे में अब भी फंसे हो सकते हैं मजदूर

सम्बंधित ख़बरें

सुडान के साउथ कोर्डोफान में हिंसा के दौरान 27 लोगों की मौत हो गई (Photo: X/@MarioNawfal)
सूडान में फिर भड़की हिंसा, 27 लोगों की हत्या का दावा... 4 बच्चों की भी मौत
Sudan civil war
72 घंटे में पहला हमला... हिंसा में धधक रहे सूडान पर महाशक्तियों की वॉर्निंग
बेलफास्ट में सूडानी शरणार्थी ने एक शख्स का सिर काटने की कोशिश की. (File Photo: AFP)
बेलफास्ट में सिर काटने की कोशिश से दहशत! सूडानी शरणार्थी के हमले के बाद हिंसा
Global Peace Index 2026
आइसलैंड लगातार 19वीं बार सबसे शांत देश, भारत-पाक की रैंकिंग क्या है?
Iran arms dealer shamim mafi
ईरान के हथियारों की सबसे बड़ी लेडी डीलर है शमीम, ऐसे बनाया नेटवर्क

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, खदान धंसने के बाद कई मजदूर लापता हैं. मेडिकल समूह ने आशंका जताई है कि बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. स्थानीय लोगों ने भी बताया कि कुछ मजदूर अब भी जमीन के नीचे जिंदा हो सकते हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की जरूरत है.

रॉयटर्स के मुताबिक, स्थानीय अधिकार समूह कोर्दोफान ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि अल-जारा खदान के आसपास कई खनन सुरंगें धंस गईं. समूह के अनुसार, 70 से ज्यादा छोटे स्तर पर खनन करने वाले मजदूरों की मौत हो चुकी है या वे लापता हैं.

Advertisement

समूह ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि मंगलवार को एक व्यक्ति खदान से बाहर निकलने में कामयाब रहा था. उसने बताया कि कुछ अन्य मजदूर अभी भी भूमिगत फंसे हुए हैं. स्थानीय लोगों ने साधारण औजारों की मदद से बचाव की कोशिश की, लेकिन जमीन के रेतीले और कमजोर होने के कारण इसमें मुश्किल आ रही है. बताया गया कि अब तक कोई विशेष प्रशिक्षित बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा है.

सुरक्षा इंतजामों की कमी बनी बड़ी वजह

तीन स्थानीय सूत्रों ने खदान में सुरक्षा नियमों और बचाव उपकरणों की कमी को हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह बताया. सूडान अफ्रीका के बड़े सोना उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन यहां सोने का बड़ा हिस्सा छोटे स्तर पर होने वाले असंगठित और जोखिम भरे खनन से निकाला जाता है.

स्थानीय अधिकार समूह के मुताबिक, खनन गतिविधियों से निकलने वाला सोना बड़े पैमाने पर देश से बाहर तस्करी के जरिए भेजा जाता है. पश्चिमी कोर्दोफान में सोने का कारोबार आर्थिक रूप से भी अहम है और यह क्षेत्र नियंत्रित करने वाले RSF के लिए भी खनन से होने वाली आय एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत मानी जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सूडान में सोना की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 60 से ज्यादा मजदूरों की मौत |
    अश्लील हरकत के आरोप में टीचर सस्पेंड, रसोइया बोली- मैंने कोई शिकायत ही नहीं की |
    1000 रुपये में गरबा पार्टनर! गुजरात के शख्स का अनोखा आइडिया हुआ वायरल |
    Rice Popcorn Recipe: 1 कप कच्चे चावल और आलू से बनाएं राइस पॉपकॉर्न, चाय के साथ लगेगा बेहद टेस्टी |
    US रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव, देखें दुनिया आजतक |
    टू मच टू हैंडल... Gen-Z का Monk Mode कैसे करता है लाइफ को Reset? |
    'मरूंगी नहीं...', च‍ीखती रही लड़की, कार से कुचलकर भागा आरोपी; लखनऊ का Video हुआ Viral |
    DUSU Elections 2026: डूसू चुनाव पर अलर्ट मोड में डीयू प्रशासन! कॉलेजों में 3-4 दिन बढ़ाई गई सुरक्षा, 19 सितंबर को आएंगे नतीजे |
    Rice Price Hike: चीनी... प्याज पर राहत, तो अब चावल हुआ महंगा, एक्सपर्ट ने बताईं दो वजह |
    लड़कियों को लेकर शाहिद आफरीदी ने दिखाई घटिया सोच, आकाश चोपड़ा का फूटा गुस्सा, कहा- मेरा भाई नहीं है तू यार!
    Advertisement