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सीएम योगी का ऐलान, 6 महीने में एक लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों, कानून-व्यवस्था और विकास की स्थिति को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा.

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आज ही योगी सरकार ने 15000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है (Photo-ITG)
आज ही योगी सरकार ने 15000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है (Photo-ITG)

गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 40 करोड़ रुपये की लागत वाली 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर भव्य कल्याण मंडपम् का भी उद्घाटन किया गया. इस मौके पर सीएम ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिलनी चाहिए. बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

छह महीने में एक लाख नौकरियों का लक्ष्य

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सीएम योगी ने कहा, "हम अगले 6 महीने के अंदर, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले एक लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी में उपलब्ध करवाएंगे. सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है.' 

सीएम ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उस समय सरकारी नौकरियों के विज्ञापन तो निकलते थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर सौदेबाजी और वसूली का बोलबाला था, इसके चलते योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी और उनका भविष्य प्रभावित होता था.

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सीएम योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में विवाद और न्यायालय की ओर से लगने वाले स्टे के कारण युवाओं का समय और भविष्य दोनों प्रभावित होते थे. उन्होंने दावा किया कि उस दौर में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित हुए और लोग काम करने से कतराते थे. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के पास विकास को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं था और लूट-खसोट और अराजकता का माहौल बना हुआ था.

रामगढ़ ताल का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास और रामगढ़ ताल का जिक्र करते हुए कहा पहले गंदगी रहती थी, अपराध होता था, डर से कोई नही जाता था, वास्तव में ये गंदगी और बीमारी गोरखपुर की नही थी, बल्कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के गंदी मानसिकता का दुष्परिणाम था, जिसके कारण गोरखपुर आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था.

कानून व्यवस्था पर भी बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश अब कर्फ्यू और दंगों से मुक्त है और कानून का राज कायम है, उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और अब कोई अपराधी खुलेआम धमकी देने, अपहरण करने या व्यापारियों से फिरौती मांगने का दुस्साहस नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और बेहतर वातावरण में आयोजित हों, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

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यह भी पढ़ें: टैबलेट, मेडिकल इंश्योरेंस और... एडवोकेट्स को सीएम योगी की 3 बड़ी सौगात

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