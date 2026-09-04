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कई बार टली-सेट पर हुआ हादसा, अब खत्म हुई भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग, अगले साल छिड़ेगी 'जंग'!

संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर के सेट से एक बड़ी न्यूज सामने आई है. लंबे समय से चल रही इसकी शूटिंग अब फाइनली खत्म हो गई है. साथ ही साथ इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है.

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इस दिन आएगी लव एंड वॉर (Photo: Instagram/ Sanjay Leela Bhansali Productions)
इस दिन आएगी लव एंड वॉर (Photo: Instagram/ Sanjay Leela Bhansali Productions)

रणबीर कपूर इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर में से एक हैं. उनकी आने वाली फिल्म रामायण पार्ट 1 तो है ही. मगर साथ ही साथ वो संजय लीला भंसाली की एपिक लव एंड वॉर में भी दिखाई देने वाले हैं. इसकी शूटिंग पिछले कई महीनों से चली आ रही है, जिसके कारण ये काफी बार पोस्टपोन भी हुई. लेकिन अब मेकर्स ने फैंस को एक गुड न्यूज दे दी है. 

भंसाली की अगली फिल्म

फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग बीते दिन ऑफिशियली खत्म हो चुकी है. संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ सेट पर मिलकर इसका रैप घोषित किया. अब उनका पूरा ध्यान फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ होने वाला है. मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. लंबे वक्त तक टलने के बाद, फिल्म रिपब्लिक डे वीक यानी 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों को ग्रैंड लेवल पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं.

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बताया जाता है कि उनकी फिल्म लव एंड वॉर भी इसी कारण से टली थी. डायरेक्टर इसमें कुछ और चीजें डालना चाह रहे थे. लव एंड वॉर इससे पहले मार्च के महीने में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर धुरंधर 2 से क्लैश और शूटिंग पूरी ना होने के कारण, रिलीज डेट आगे हुई. रिपोर्ट्स थीं कि संजय लीला भंसाली जून 2026 में अपनी फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. लेकिन तबतक भी शूटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी. 

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बात करें फिल्म लव एंड वॉर की, तो नाम के जैसे ही ये फिल्म एक रोमांटिक-वॉर ड्रामा होने वाली है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल भी हैं. तीनों की गिनती इस समय इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में होती है. ऐसे में फैंस को इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं. देखना है कि क्या संजय लीला भंसाली अपनी पिछली फिल्मों की तरह इसे भी ब्लॉकबस्टर बनाते हैं या नहीं. 

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