सालों बाद साथ आई संजय दत्त-सलमान की जोड़ी, '7 डॉग्स' में दिखा जलवा, फैन्स बोले- तबाही मचा दी

सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए इंतजार खत्म हो गया है, '7 डॉग्स' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है. फिल्म में सलमान और संजय दत्त का खास किरदार है. ट्रेलर दोनों बॉलीवुड सुपरस्टार्स को एक भव्य इंटरनेशनल एक्शन फिल्म में पहली बार दिखाता है. फिल्म 21 अगस्त को भारत में सिनेमाघरों में हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी.

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क्या कहता है ट्रेलर

ट्रेलर में अपराध, खतरे और हाई-ऑक्टेन एक्शन की दुनिया दिखाई गई है. '7 डॉग्स' एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय अरबी एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी एक खतरनाक वैश्विक अपराध सिंडिकेट और 'पिंक लेडी' नामक एक घातक ड्रग नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका मुकाबला करने के लिए इंटरपोल एजेंट खालिद अल-अज्जी और सिंडिकेट का सदस्य गाली अबू दाऊद एक साथ आते हैं.

हालांकि, फिल्म की मुख्य कहानी करीम अब्देल अजीज और अहमद एज के इर्द-गिर्द है, लेकिन सलमान खान और संजय दत्त की मौजूदगी फिल्म को भारतीय दर्शकों के बीच बड़ा आकर्षण बनाती है. दोनों ने पहले साजन (1991), चल मेरे भाई (2000) और ये है जलवा (2002) जैसी फिल्मों में साथ काम किया था. हाल ही में एपी ढिल्लों के ट्रैक ‘ओल्ड मनी’ में फिर से साथ नजर आए थे. '7 डॉग्स' के जरिए ये जोड़ी अब एक बड़े इंटरनेशनल एक्शन सेटअप में वापस आ रही है.

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फिल्म ‘7 डॉग्स’ को फिल्ममेकर्स आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में दुनिया भर के एक्टर्स काम कर रहे हैं. भारतीय के अलावा फिल्म में आपको मिस्र, यूरोप, हॉलीवुड और पश्चिमी एशिया के बड़े स्टार्स साथ नजर आएंगे. हालांकि, ट्रेलर से सलमान और संजय के किरदारों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है. दोनों सितारों के स्क्रीन टाइम से लगता है कि वो फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं.

फिल्म इंडियन सिनेमा में 21 अगस्त को रिलीज हो रही है. आप संजय दत्त और सलमान खान को साथ देखने के लिए तैयार है ना.

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