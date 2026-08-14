रात में प्रेमिका के घर में बक्से के अंदर मिला प्रेमी! पकड़े जाने पर खूब हुई पिटाई

यूपी के जालौन से प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. कालपी क्षेत्र के मैनपुर गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान महिला के परिजनों को युवक के घर में होने की भनक लग गई. परिवार के लोग जब घर में युवक की तलाश करने लगे तो वह कमरे में रखे एक बड़े बक्से के अंदर छिपा मिला.

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बक्सा खुलते ही युवक बाहर निकला तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया. आरोप है कि युवक की लात-घूंसों और चप्पलों से पिटाई की गई. इसके बाद मामला यहीं नहीं रुका. महिला और युवक दोनों को पकड़कर गांव में घुमाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बक्से के अंदर छिपा मिला युवक

मैनपुर गांव में हुई इस घटना की शुरुआत प्रेम-प्रसंग से बताई जा रही है. ग्रामीणों के मुताबिक महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है. पति की मौत के बाद महिला की जान-पहचान गांव के ही एक युवक से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवक का महिला के घर आना-जाना था. आरोप यह भी है कि वह महिला के घर के राशन और दूसरे खर्चों में आर्थिक मदद करता था. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकी संबंध बन गए. बीते रोज युवक कथित तौर पर महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था. इसी बीच महिला के ससुराल पक्ष के लोगों को उसके घर में होने की जानकारी मिल गई. परिजनों ने जब घर की तलाशी शुरू की तो युवक कहीं नजर नहीं आया. तलाश करते-करते उनकी नजर कमरे में रखे एक बड़े बक्से पर गई. जब बक्सा खोला गया तो उसके अंदर युवक छिपा मिला.

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बक्सा खुलते ही भड़क गया गुस्सा

बक्से के अंदर युवक के मिलने के बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आरोप है कि युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी गई. उसे लात-घूंसों और चप्पलों से पीटा गया. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया. युवक की पिटाई के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ. आरोप है कि महिला और युवक दोनों को पकड़कर गांव में घुमाया गया. ग्रामीणों की भीड़ उनके पीछे चलती रही. सार्वजनिक रूप से दोनों की फजीहत किए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन को लेकर विवाद होने पर क्या भीड़ को इस तरह कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? बताया जा रहा है कि घटना के बाद गांव में पंचायत भी बैठी. हालांकि, पुलिस के सामने इस मामले में अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दिए जाने की बात सामने नहीं आई है.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. वीडियो में ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दे रही है और कथित तौर पर महिला तथा युवक को गांव में घुमाए जाने का दृश्य नजर आता है.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले में कालपी कोतवाली पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में अभी तक दोनों पक्षों में से किसी की ओर से प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है. पुलिस के मुताबिक यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.

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