लेबनीज का 'एडल्ट स्टार' बना मलाइका अरोड़ा का बेटा? विदेश में दोस्तों ने फंसाया, हुआ गंदा प्रैंक

एक बॉयज ट्रिप पर किस लेवल की मस्ती-मजाक हो सकती है, इसकी एक झलक हाल ही में सलमान खान के भतीजे अरहान ने दिखाई है. वो कुछ समय पहले अपने करीबी दोस्तों और मां मलाइका अरोड़ा के साथ विदेश घूमने निकले थे. ग्रीस की राजधानी एथेंस में उन्होंने कुछ पल चैन के बिताए. ये पूरी तरह से बॉयज ट्रिप तो नहीं थी, मगर जो मस्ती अरहान के साथ हुई वो देखने में काफी मजेदार थी.

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अरहान खान के लिए उनके दोस्तों ने एक जबरदस्त प्रैंक प्लान किया था. उन्होंने मलाइका के बेटे को एथेंस में लेबनीज देश से आया एडल्ट 'ओन्ली फैंस मॉडल' सनी सुलतान बना डाला. इसके लिए उन्होंने एक नकली वेबसाइट बनाई जहां अरहान की डीपफेक तस्वीरें तैयार की गईं, जिससे वो एक एडल्ट मॉडल दिख सकें.

'सनी सुलतान' अरहान खान

अरहान ने अपने यूट्यूब चैनल डम्ब बिरयानी पर इसका पूरा व्लॉग भी शेयर किया है. वीडियो में उनका एक दोस्त ये कहते हुए सुनाई देता है कि वो अरहान खान को ग्रीस से जुड़ी एक शानदार याद देना चाहते हैं, जिसे वो कभी नहीं भुला सकें. अरहान के दोस्त आदी ने कहा-हमने एक फर्जी वेबसाइट बनाई, जिसमें अरहान की डीपफेक तस्वीरें लगाई गई थीं और उन्हें लेबनानी ओन्ली फैंस मॉडल के रूप में दिखाया गया था.

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'इसके बाद मैंने एक पैसे लेकर काम करने वाले एक्टर को हायर किया, ताकि वो सड़क पर अरहान को पहचानने का नाटक करे. आमतौर पर अरहान जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें अरहान खान के तौर पर पहचान लेते हैं, लेकिन इस बार पहली बार कोई उन्हें सनी सुलतान के नाम से पहचानने वाला था.' इसके बाद एक विदेशी शख्स अरहान के पास आकर उन्हें सनी सुलतान के नाम से बुलाता है. ये सुनकर वो सरप्राइज होते हैं.

सनी सुलतान का फैन बना एक्टर मलाइका अरोड़ा के बेटे को उनका फोन निकालकर दिखाता है कि वो उन्हें क्यों उस नाम से बुला रहे थे. उस फर्जी वेबसाइट पर अरहान के कई सारे फोटोज थे, जो उन्हें ओन्ली फैंस मॉडल की तरह पेश कर रहे थे. अरहान ये देखकर हैरान हुए. उनका हाल इतना बुरा हो गया कि उनकी भूख-प्यास सब मिट चुकी थी. वो जहां जा रहे थे, लोग उन्हें सनी सुलतान कहकर पुकार रहे थे. अरहान की हालत देखकर उनके दोस्तों से रहा नहीं गया, और उन्होंने उन्हें सारा सच बता दिया.

यूजर्स को पसंद आया अरहान संग किया प्रैंक

अरहान खान ने इसके बाद राहत की सांस ली. उन्होंने मस्ती में ये भी कहा कि वो इस पहचान के साथ जीने के लिए खुद को राजी भी कर चुके थे. लेकिन अच्छा है कि उन्हें अब असलियत पता चल गई. लोगों को भी अरहान का ये प्रैंक वीडियो बड़ा पसंद आया. उन्होंने इसके पार्ट 2 की भी रिक्वेस्ट की है.

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बात करें अरहान की, तो उनका जन्म साल 2002 में हुआ था. वो सलमान के भाई अरबाज खान और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के बेटे हैं. वो पेशे से एक प्लेबैक सिंगर भी हैं, और कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी दिलचस्पी दिखती है.

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