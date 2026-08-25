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नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा महाजाम, पीक ऑवर में रेंगती नजर आईं गाड़ियां

दिल्ली-एनसीआर में दोपहर बाद हुई हल्की बारिश के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है. बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे पीक ऑवर में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. एक्सप्रेसवे से वीडियो सामने आया है जिसमें गाड़ियां रेंग-रेंगकर आगे बढ़ती दिखीं.

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लंबे ट्रैफिक जाम से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. (Photo- ITGD)
लंबे ट्रैफिक जाम से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. (Photo- ITGD)

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है. बारिश और पीक ऑवर की वजह से एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं.

नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले और ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आने वाले दोनों रास्तों पर भारी जाम लगा है. एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रही हैं. दफ्तरों से घर लौटने वाले कर्मचारियों और आम यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है.

दोपहर बाद हुई हल्की-फुल्की बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन और जलभराव की स्थिति बन गई. इसके तुरंत बाद पीक-ऑवर शुरू होने से सड़कों पर अचानक गाड़ियों का दबाव बढ़ गया.

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देखते ही देखते एक्सप्रेसवे की सभी लेन पर गाड़ियां ठप पड़ गईं. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ हो. इससे पहले भी कई बार बारिश के बाद दिल्ली-एनसीआर में लोगों को भयंकर जाम का सामना करना पड़ता रहा है.

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