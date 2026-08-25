Duleep Trophy: वैभव सूर्यवंशी के कप्तान ईशान किशन का गजब कारनामा, VIDEO देख फैन्स भी रह गए दंग

दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने अपनी विकेटकीपिंग से सभी को हैरान कर दिया. नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबले के दूसरे दिन ईशान ने तेज गेंदबाज की गेंद पर ऐसा शानदार स्टंपिंग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
दरअसल, ईस्ट जोन के तेज गेंदबाज अभिजीत के. सरकार गेंदबाजी कर रहे थे. उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन के बल्लेबाज आशीष थापा को लेग साइड की ओर गेंद डाली. थापा ने गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया.
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ईशान किशन विकेटों के काफी करीब खड़े थे. उन्होंने गेंद को पकड़ने की कोशिश में शुरुआत में थोड़ा फंबल किया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने शानदार अंदाज में एक हाथ से गेंद को कलेक्ट किया और गिल्लियां बिखेर दीं. उस समय थापा का पैर हवा में था और वह क्रीज में वापस नहीं पहुंच पाए. इस तरह ईशान ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया.
Ishan Kishan with a stylish stumping 😎pic.twitter.com/L8VSX9PrY2— Cricbuzz (@cricbuzz) August 25, 2026
आशीष थापा ने आउट होने से पहले 36 गेंदों पर 19 रन बनाए. वहीं अभिजीत सरकार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. शाहबाज अहमद ने भी 3 विकेट लिए और नॉर्थ ईस्ट जोन की पूरी टीम सिर्फ 111 रन पर ऑलआउट हो गई.
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A spell to savour 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026
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इससे पहले ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी में 467 रन का विशाल स्कोर बनाया था. टीम की ओर से सुदीप कुमार घरामी ने 146 और शाहबाज अहमद ने 167 रन की शानदार पारियां खेलीं. हालांकि कप्तान ईशान किशन बल्ले से खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी महज 8 रन बनाकर आउट हो गए. इस मैच में ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को एक पारी और 210 रनों से हरा दिया.