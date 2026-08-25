How to Get Glowing Skin: 45 में दिखेंगी 25 की! घर पर एलोवेरा और अलसी से बनाएं केसर क्रीम, झुर्रियां रहेंगी दूर

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं, झुर्रियां और ढीलापन आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. 40 की उम्र पार करते ही त्वचा में नेचुरल कोलाजन बनना कम होने लगता है, जिससे स्किन अपनी चमक और कसावट खोने लगती है. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग क्रीम्स में केमिकल्स होते हैं, जो कई बार त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
अगर आप 45 की उम्र में भी 25 जैसी कसी हुई, बेदाग और दमकती त्वचा पाना चाहती हैं तो घर पर ही एलोवेरा, अलसी के बीज और केसर से एक जादुई एंटी-एजिंग नाइट क्रीम बना सकती हैं. अलसी का जेल प्राकृतिक बोटॉक्स की तरह काम करके स्किन को टाइट करता है, एलोवेरा गहराई से मॉइश्चराइज करता है और केसर चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार लाता है. आइए जानते हैं इस क्रीम को बनाने की सामग्री और सही विधि.
सामग्री (Ingredients)
अलसी के बीज - 2 बड़े चम्मच
पानी - 1 कप (अलसी का जेल बनाने के लिए)
ताजा एलोवेरा जेल (या बाजार वाला प्लेन जेल) - 2 बड़े चम्मच
केसर के धागे - 8 से 10 (1 चम्मच गुलाब जल में भीगे हुए)
बादाम का तेल या विटामिन E कैप्सूल - 1 छोटा चम्मच (1 कैप्सूल)
गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच
बनाने का तरीका
एक बर्तन में 1 कप पानी और 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर मध्यम आंच पर 5-7 मिनट के लिए उबालें. जब पानी में सफेद झाग बनने लगे और तार जैसा गाढ़ा जेल बन जाए, तो गैस बंद कर दें.
उबलते हुए मिश्रण को तुरंत किसी सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें (ठंडा होने पर अलसी का जेल छानना मुश्किल हो जाता है). अलसी का गाढ़ा जेल अलग कर लें और ठंडा होने दें.
1 चम्मच गुलाब जल में 8-10 केसर के धागे डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि केसर अपना रंग और गुण छोड़ दे.
अब एक साफ कटोरी में 2 चम्मच ठंडा किया हुआ अलसी का जेल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल निकालें.
इसी कटोरी में भीगा हुआ केसर वाला गुलाब जल और 1 छोटा चम्मच बादाम का तेल (या विटामिन E कैप्सूल का ऑयल) मिलाएं.
एक चम्मच या व्हिस्कर की मदद से इस मिश्रण को लगातार 2-3 मिनट तक फेंटें. आप देखेंगी कि यह धीरे-धीरे एक हल्की, मलाईदार और क्रीमी कंसिस्टेंसी में बदल जाएगा.
तैयार होममेड केसर नाइट क्रीम को किसी साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख लें. इसे आप फ्रिज में 15 से 20 दिनों तक आसानी से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकती हैं.
रोज रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से धोकर साफ करें. फिर इस क्रीम की थोड़ी सी मात्रा लेकर चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन (नीचे से ऊपर की तरफ) में 2 मिनट तक मालिश करें और रातभर लगा रहने दें.