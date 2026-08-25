scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'छात्रों के प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतें, Gen Z को किया जा रहा गुमराह', BJP के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा दावा

गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि स्कूल में किसी शिक्षक से छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए. सरकार और संगठन बच्चों के साथ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

Advertisement
X
गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन-बड़वानी से सांसद हैं.(Photo:ITG)
गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन-बड़वानी से सांसद हैं.(Photo:ITG)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए बने महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल ने दावा किया कि 'विदेशी ताकतें' देश को बांटने के लिए छात्रों को गुमराह करके विरोध-प्रदर्शन करवा रही हैं और नफरत फैला रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले देश में छात्र आंदोलन सकारात्मक सोच के साथ किए जाते थे और राजनीतिक नेताओं के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है.

पटेल ने इंदौर में पत्रकारों से कहा, ''सोशल मीडिया पर एक विचार फैलने के बाद Gen Z के युवा इससे जुड़ गए, लेकिन इस विचार को देश के भीतर पर्दे के पीछे से बाहरी तत्वों का समर्थन मिला.''

बीजेपी नेता से उन छात्र विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, जो जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर हुए विरोध की तर्ज पर कई राज्यों में शुरू हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों का लहजा और तरीका अब बदल गया है.

सम्बंधित ख़बरें

rewa civil line police
'नौटंकी मत कर, FIR ठोक दूंगा', TI ने BJP नेता को थाने के गेट से उठाया
kunwar basit ali bjp muslim face
BJP जॉइन की तो पिता ने पीटा, अब बने पार्टी में बड़ा मुस्लिम चेहरा
Representative Image
मटन-मछली और बवाल! कोलकाता में दावत पर भिड़े BJP के दो गुट
यूपी में दूध कारोबार का नया दौर
महज 10 रुपये के लिए आपस में भिड़े दो भाई, छोटे ने बड़े पर किया अटैक
ये है चूहा भगाने की बेहतरीन दवा. (सांकेतिक फोटो)
ट्रेन में 78 साल के बुजुर्ग की नाक कुतर गया चूहा,खून निकलने पर खुली नींद

पटेल ने कहा, "...लेकिन अब हर कोई देख रहा है कि कैसे विदेशी ताकतें इस देश को बांटने के लिए (छात्रों के बीच) जहर और नफरत फैला रही हैं. हालांकि, हमारे युवा बहुत समझदार हैं और वे भी यह बात समझते हैं."

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल खरगोन-बड़वानी से लोकसभा सांसद ने युवाओं से अपनी मांगें मर्यादा के दायरे में रखने का आग्रह किया क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रही थी.

Advertisement

क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोमवार को पटेल के चुनावी क्षेत्र में आने वाले बड़वानी जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 200 छात्रों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लगभग 25 किमी तक मार्च किया. उन पर आरोप था कि शिक्षकों ने छात्रों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और अभद्र व्यवहार किया.

इस अनोखे विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा, "स्कूल में किसी शिक्षक से छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए. हम बच्चों के साथ हैं और उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा."

उन्होंने दावा किया कि पिछले एक साल से सक्रिय कुछ संगठनों ने सरकारी स्कूल के छात्रों को गुमराह किया और विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाया.

चीनी की कीमतें और इथेनॉल उत्पादन पर बोले

एक सवाल के जवाब में, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा कि देश इथेनॉल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ईंधन क्षेत्र को लाभ हो रहा है. पटेल ने चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को कुछ समय की समस्या बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी फैलाने का अभियान चला रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कनाडा का करारा जवाब: ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी उत्पादों पर लगाया 20 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ |
    'छात्रों के प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतें, Gen Z को किया जा रहा गुमराह', BJP के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा दावा |
    नाक तक कर्ज में डूबा है अमेरिका, बौखलाए ट्रंप दुनिया पर फोड़ रहें है टैरिफ बम |
    Duleep Trophy: वैभव सूर्यवंशी के कप्तान ईशान किशन का गजब कारनामा, VIDEO देख फैन्स भी रह गए दंग |
    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा महाजाम, पीक ऑवर में रेंगती नजर आईं गाड़ियां |
    दिल्ली में बढ़ रहा H1N1स्वाइन फ्लू का खतरा! बचाव के लिए घर में रखें ये जरूरी गैजेट्स |
    Kuku Kohli Death: नहीं रहे अजय देवगन को स्टार बनाने वाले कुकू कोहली, 77 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन |
    चारपाई के नीचे पड़ी थी कीड़ों से लदी लाश... बिजनौर के बंद मकान में महिला का शव, ताला खोला तो उड़े होश |
    How to Get Glowing Skin: 45 में दिखेंगी 25 की! घर पर एलोवेरा और अलसी से बनाएं केसर क्रीम, झुर्रियां रहेंगी दूर |
    राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक बड़ा स्कूल हादसा टला
    Advertisement