'छात्रों के प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतें, Gen Z को किया जा रहा गुमराह', BJP के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा दावा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए बने महासचिव गजेंद्र सिंह पटेल ने दावा किया कि 'विदेशी ताकतें' देश को बांटने के लिए छात्रों को गुमराह करके विरोध-प्रदर्शन करवा रही हैं और नफरत फैला रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले देश में छात्र आंदोलन सकारात्मक सोच के साथ किए जाते थे और राजनीतिक नेताओं के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है.

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पटेल ने इंदौर में पत्रकारों से कहा, ''सोशल मीडिया पर एक विचार फैलने के बाद Gen Z के युवा इससे जुड़ गए, लेकिन इस विचार को देश के भीतर पर्दे के पीछे से बाहरी तत्वों का समर्थन मिला.''

बीजेपी नेता से उन छात्र विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, जो जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर हुए विरोध की तर्ज पर कई राज्यों में शुरू हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों का लहजा और तरीका अब बदल गया है.

पटेल ने कहा, "...लेकिन अब हर कोई देख रहा है कि कैसे विदेशी ताकतें इस देश को बांटने के लिए (छात्रों के बीच) जहर और नफरत फैला रही हैं. हालांकि, हमारे युवा बहुत समझदार हैं और वे भी यह बात समझते हैं."

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल खरगोन-बड़वानी से लोकसभा सांसद ने युवाओं से अपनी मांगें मर्यादा के दायरे में रखने का आग्रह किया क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रही थी.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोमवार को पटेल के चुनावी क्षेत्र में आने वाले बड़वानी जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 200 छात्रों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लगभग 25 किमी तक मार्च किया. उन पर आरोप था कि शिक्षकों ने छात्रों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और अभद्र व्यवहार किया.

इस अनोखे विरोध-प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा, "स्कूल में किसी शिक्षक से छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए. हम बच्चों के साथ हैं और उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा."

उन्होंने दावा किया कि पिछले एक साल से सक्रिय कुछ संगठनों ने सरकारी स्कूल के छात्रों को गुमराह किया और विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाया.

चीनी की कीमतें और इथेनॉल उत्पादन पर बोले

एक सवाल के जवाब में, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा कि देश इथेनॉल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ईंधन क्षेत्र को लाभ हो रहा है. पटेल ने चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को कुछ समय की समस्या बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी फैलाने का अभियान चला रहा है.

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