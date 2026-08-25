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चारपाई के नीचे पड़ी थी कीड़ों से लदी लाश... बिजनौर के बंद मकान में महिला का शव, ताला खोला तो उड़े होश

Bijnor Mandawali Murder Case: बिजनौर के मंडावली में एक बंद मकान से महिला का सड़ा-गला शव मिलने से हड़कंप मच गया है. 6 बच्चों की मां का शव चारपाई के नीचे कीड़ों से लदा मिला. बेटे ने अपने ही पिता पर हत्या का आरोप लगाया है. देखिए यह सनसनीखेज रिपोर्ट...

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बेटे ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप.(Photo:ITG)
बेटे ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप.(Photo:ITG)

UP News: बिजनौर में एक बंद मकान में कीड़ों से लदी एक मां की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. शव चारपाई के नीचे पड़ा था और तेज दुर्गंध फैल रही थी. बेटे ने पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

मंडावली थाना इलाके का यह मामला है. मिर्जापुर सैद उर्फ नायगांव में मंगलवार को एक बंद मकान से महिला का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मकान के अंदर चारपाई पर महिला का शव पड़ा मिला और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका के बड़े बेटे ने अपने पिता पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है. हालांकि, पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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मृतका की पहचान ग्राम मोहनपुर निवासी शहनाज परवीन पत्नी अहमद हसन के रूप में हुई है. बताया गया है कि शहनाज परवीन अपने पति अहमद हसन और बच्चों के साथ उत्तराखंड के श्रीनगर में रहती थीं. परिवार के अनुसार, दोनों पति-पत्नी पिछले मंगलवार को जमीन से जुड़े एक मामले में बातचीत करने के लिए यहां आए थे. इसके बाद यह घटना सामने आई.

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6 बच्चों की मां थीं शहनाज परवीन

परिजनों के मुताबिक शहनाज परवीन के छह बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और तीन बेटियां शामिल हैं. उनके तीनों बेटे उत्तराखंड के श्रीनगर में काम करते हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजन मौके पर पहुंच गए.

मृतका के बड़े बेटे आसिफ ने अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. आसिफ का कहना है कि उसके माता-पिता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. उसने दावा किया कि उसके पिता पहले भी उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुके थे.

बुधवार शाम हुई थी मां से बात 

आसिफ के अनुसार, बुधवार शाम को उसकी अपनी मां से फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका. आसिफ ने बताया कि वह मंगलवार सुबह श्रीनगर से अपने घर पहुंचा. वहां मकान पर ताला लगा हुआ था. संदेह होने पर उसने ताला खोला और अंदर जाकर देखा तो उसकी मां शहनाज परवीन चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थीं.

आसिफ के मुताबिक, शव से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी. मां की हालत देखकर उसने तत्काल पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा 

घटना की जानकारी मिलने के बाद मंडावली थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों तथा परिजनों से जानकारी जुटाई. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. साथ ही, मृतका के बेटे की ओर से लगाए गए आरोपों समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और मकान में वह कितने समय से बंद थीं.

फिलहाल महिला की मौत को लेकर कई सवाल बने हुए हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय करेगी. यदि जांच में हत्या के आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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