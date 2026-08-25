Kuku Kohli Death: नहीं रहे अजय देवगन को स्टार बनाने वाले कुकू कोहली, 77 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. ‘फूल और कांटे’ जैसी हिट फिल्म से अजय देवगन को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक देने वाले कुकू कोहली ने मंगलवार को आखिरी सांस ली. उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई.

और पढ़ें

कुकू कोहली की पत्नी अरुणा ईरानी के भाई बलराज ईरानी ने इंडिया टुडे से बातचीत में उनके निधन की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि कुकू की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जांच में उनके दिल में ब्लॉकेज मिला था और मंगलवार को ही उनकी स्टेंट सर्जरी हुई थी.

गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार

बलराज ईरानी ने बताया कि स्टेंट डलने के बाद कुकू कोहली बिल्कुल ठीक लग रहे थे. लेकिन बुधवार शाम अचानक उन्हें तेज हार्ट अटैक आया. उन्होंने कहा कि कुकू उस वक्त परिवार से बात कर रहे थे और अचानक गिर पड़े. परिवार के लिए यह बेहद सदमे वाली बात थी.

कुकू कोहली का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया जाएगा. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Advertisement

कुकू कोहली की शादी दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से हुई थी. एक्ट्रेस से उनकी कोई संतान नहीं है. हालांकि, उनकी पिछली शादी से दो बेटियां हैं- पूजा और करिश्मा कोहली. उनकी पहली पत्नी का नाम रीता कोहली था. निजी जिंदगी से दूर रहने वाले कुकू ने अपनी पहचान मुख्य रूप से फिल्मों के जरिए बनाई.

अजय देवगन को दिया था बड़ा ब्रेक

कुकू कोहली का नाम हिंदी सिनेमा में खास तौर पर अजय देवगन के करियर से जुड़ा हुआ है. साल 1991 में आई ‘फूल और कांटे’ का निर्देशन उन्होंने ही किया था. इसी फिल्म से अजय देवगन ने बॉलीवुड में कदम रखा और देखते ही देखते दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बना ली.

कुकू कोहली ने अपने लंबे करियर में कई चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया. इनमें ‘फूल और कांटे’, ‘सुहाग’, ‘हकीकत’, ‘जुल्मी’, ‘अनाड़ी नंबर 1’ और ‘ये दिल आशिकाना’ जैसी फिल्में शामिल हैं.

उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म ‘वो तेरा नाम था’ थी. करीब तीन दशक लंबे फिल्मी सफर में कुकू कोहली ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं. अब उनके निधन से इंडस्ट्री ने एक ऐसे फिल्ममेकर को खो दिया है, जिसने खास तौर पर 90 के दशक के सिनेमा और कई कलाकारों के करियर में अहम भूमिका निभाई.

---- समाप्त ----