दिल्ली में बढ़ रहा H1N1स्वाइन फ्लू का खतरा! बचाव के लिए घर में रखें ये जरूरी गैजेट्स

दिल्ली शहर में तेजी से H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. इस साल अब तक 1,777 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले साल 229 H1N1 केस सामने आए थे. वहीं, इन्फ्लुएंजा के 2,392 केस भी दर्ज किए गए हैं. ये आंकड़े 20 अगस्त 2026 तक के हैं.

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तेजी से फैल रही इस बीमारी से कैसे बचा जाए? इसके लिए कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, जो घर में एक सेफ्टी लेयर बनाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन गैजेट्स के बारे में

जानिए जरूरी डिवाइस के बारे में, जो खतरनाक फ्लू से बचाव में मदद कर सकते हैं.

डिजिटल थर्मामीटर

घर में सबसे जरूरी डिवाइस में से एक डिजिटल थर्मामीटर है. इसकी मदद से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि परिवार के किसी मेंबर को बुखार है या नहीं. अगर बुखार आता है, तो आपको तुरंत पता चल सकता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा सकता है.

पल्स ऑक्सीमीटर

पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल खून में मौजूद ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है. यह डिवाइस फ्लू को ठीक नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखने में मदद कर सकता है. अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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एयर क्वालिटी मॉनिटर

खराब हवा में सांस लेने से सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसके लिए आप एयर क्वालिटी मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से आपको पता चल सकता है कि कमरे की हवा की क्वालिटी कैसी है और उसमें पॉल्यूशन का लेवल कितना है.

UV-C डिसइंफेक्शन डिवाइस

बाहर से आने वाली चीजों के साथ कई तरह के जर्म्स घर में आ सकते हैं. पार्सल या दूसरी चीजों की सफाई के लिए UV-C डिसइंफेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है. ये डिवाइस UV-C लाइट की मदद से कुछ सतहों पर मौजूद बॅक्टेरिया को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं. इसका इस्तेमाल करते समय सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है.

ऑटोमैटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर

हमारे हाथ दिनभर कई चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे जर्म्स के संपर्क में आने का खतरा बढ़ सकता है. हाथों को साफ रखने के लिए ऑटोमैटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर की मदद ली जा सकती है. इसमें हाथ नीचे रखने पर सैनिटाइजर अपने आप निकलता है, इसलिए डिवाइस को छूने की जरूरत नहीं पड़ती.

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स्मार्ट मास्क

ऐसे समय में मास्क भी काफी जरूरी हो सकता है, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर. आजकल कुछ स्मार्ट मास्क भी उपलब्ध हैं, जो सेंसर और ऐप कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं. हालांकि, मास्क को वायरस से बचाव की गारंटी नहीं मानना चाहिए और सही तरीके से मास्क पहनना जरूरी है.

ये कुछ जरूरी टेक गैजेट्स हैं, जिनकी मदद से आप घर में सेफ्टी की एक अतिरिक्त लेयर बना सकते हैं. हालांकि, ये डिवाइस स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं करते. बीमारी से बचाव के लिए साफ-सफाई रखें, जरूरत के अनुसार मास्क पहनें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें.



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