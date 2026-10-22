OTT पर 4000 करोड़ की 'रामायण' देखने के लिए करनी होगी ये खास तैयारी, मेकर्स ने खेला बड़ा दांव!

रिलीज से पहले, नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण पार्ट 1' ने अपने डिजिटल पार्टनर्स तय कर लिए हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की यह फिल्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होगी. बुधवार को फिल्म की टीम ने पुष्टि की कि 'रामायण' के लिए जियोहॉटस्टार और फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' के बीच साझेदारी हुई है.

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OTT पर 'रामायण' कहां देखें?

'धुरंधर: द रिवेंज' के बाद, 'रामायण पार्ट 1' भी जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. रणवीर सिंह की फिल्म के विपरीत, रणबीर कपूर की यह फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर फ्री नहीं होगी. दर्शक इस प्लेटफॉर्म पर 'पे-पर-व्यू' (pay-per-view) विकल्प के जरिए 'रामायण' देख सकेंगे.



यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को, यानी दिवाली के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे IMAX 3D में भी दिखाया जाएगा. फिल्म के निर्माता दर्शकों को सलाह दे रहे हैं कि ऑनलाइन आने से पहले, वे इस महाकाव्य को सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखने का अनुभव लें.

नीता अंबानी ने क्या कहा?

इस बारे में बात करते हुए, जियोस्टार (JioStar) की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने एक प्रेस नोट में कहा, 'रामायण भारत की सबसे महान सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है - एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से हमारी चेतना को गढ़ा है, हमारी कल्पना को प्रेरित किया है, और हमारे जीवन जीने के तरीके को दिशा दी है. जैसे-जैसे भारत कहानी कहने (स्टोरीटेलिंग) के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, हमारे पास अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है.'

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'जियोहॉटस्टार (JioHotstar) में, हमारा विज़न तकनीक का उपयोग करके बेहतरीन कहानियों को हर भारतीय की पहुंच तक पहुंचाना है. देश भर के परिवारों के सामने रामायण के इस भव्य सिनेमाई रूप को प्रस्तुत करना और नई पीढ़ी को कर्तव्य, प्रेम, साहस और अच्छाई जैसे इसके शाश्वत मूल्यों से परिचित कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.'

क्या है पे-पर-व्यू मॉडल?

'पे-पर-व्यू' मॉडल का मतलब है कि सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन पूरा होने के बाद, दर्शक इसे देखने के लिए अलग से एक्सेस खरीद सकेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दर्शकों को यह विकल्प जियोहॉटस्टार पर एक खास 'ऑन-डिमांड' फीचर के ज़रिए मिलेगा, न कि किसी रेगुलर सब्सक्रिप्शन के जरिए.

नमित मल्होत्रा ने क्या कहा?

DNEG के प्रोड्यूसर और CEO, नमित मल्होत्रा ​​ने एक बयान में कहा, 'मेरा मानना ​​है कि रामायण को सबसे बड़ी स्क्रीन पर, यानी IMAX 3D में देखा जाना चाहिए. लेकिन हमारे देश का सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकता, जिनके दिल के करीब यह महाकाव्य है. रामायण हर भारतीय की है, और हमारी सोच में भी यही झलकना चाहिए. जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ने बार-बार दिखाया है कि कैसे टेक्नोलॉजी अपने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट के ज़रिए पूरे देश को एक साथ ला सकती है. इसी वजह से, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद रामायण को लोगों के हाथों और उनके घरों तक पहुंचाने के लिए वे एक स्वाभाविक पार्टनर बन गए हैं.'

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रामायण पार्ट 1 OTT पर कब रिलीज होगी?

'रामायण पार्ट 1' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को कई फॉर्मेट्स में रिलीज होगी, जिसमें IMAX 3D भी शामिल है.

हालांकि फिल्म की टीम या जियोहॉटस्टार की तरफ से OTT रिलीज़ या 'पे-पर-व्यू' (pay-per-view) लॉन्च की कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन यह जनवरी 2027 के आसपास ऑनलाइन स्ट्रीम हो सकती है. इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के अनुसार, बड़ी फिल्में आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के 8 से 10 हफ्तों बाद OTT पर आती हैं.

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