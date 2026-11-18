स्मार्टफोन मार्केट में OPPO ने अपनी नई Reno 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने चीन में OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro स्मार्टफोन के साथ OPPO Watch 5 से भी पर्दा उठा दिया है. इस बार कंपनी ने कैमरा और बैटरी पर खास ध्यान दिया है.

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नई सीरीज में 200MP तक का कैमरा और 8000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. इतना ही नहीं, कंपनी ने फोन के डिजाइन में भी बदलाव किया है. इसके Adventure Cat Edition में पीछे की तरफ खास 3D ग्लोइंग कैट डिजाइन दिया गया है, जो देखने में काफी अलग लगता है.

OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro के फीचर्स

सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो OPPO Reno 17 में 6.56 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया ग या है. वहीं, Reno 17 Pro में 6.32 इंच की 1.5K OLED स्क्रीन मिलती है. दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

परफॉर्मेंस के लिए Reno 17 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. वहीं, Pro मॉडल में MediaTek Dimensity 8550 Super चिपसेट मिलता है. दोनों स्मार्टफोन में 12GB तक रैम का ऑप्शन दिया गया है.

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कैमरा की बात करें तो Reno 17 Pro में 200MP का मेन कैमरा मिलता है. इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. वहीं, स्टैंडर्ड Reno 17 में 50MP के तीन रियर कैमरे मिलते हैं. दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी के मामले में भी दोनों फोन काफी दमदार हैं. Reno 17 में 8000mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Reno 17 Pro में 7250mAh की बैटरी दी गई है. दोनों फोन 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं.

OPPO Watch 5 के फीचर्स और कीमत

स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने OPPO Watch 5 भी लॉन्च की है. इसमें 1.85 इंच की AMOLED स्क्रीन और 351mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 10 दिन तक चल सकती है. इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप मॉनिटरिंग और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं.

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कीमत और भारत में लॉन्च

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कीमत की बात करें तो OPPO Reno 17 की शुरुआती कीमत चीन में CNY 3,599 (करीब 51,000 रुपये) है. वहीं, Reno 17 Pro की शुरुआती कीमत CNY 4,199 (करीब 59,000 रुपये) रखी गई है. OPPO Watch 5 की कीमत CNY 899 (करीब 12,700 रुपये) से शुरू होती है.

फिलहाल कंपनी ने इन डिवाइस के भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. ऐसे में भारतीय ग्राहकों को इनके लॉन्च का इंतजार करना होगा.

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