रजनीकांत, रजनीकात और सिर्फ रजनीकांत! जेलर 2 के सामने बेदम हुईं कई फिल्में, आयुष्मान मारेंगे कोई नया 'तीर'?

पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, बल्कि 4-5 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी. कुछ बॉलीवुड से तो कुछ साउथ की बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश हुआ. प्रहार, नई नवेली, रणबाली, और एक हॉलीवुड की स्ट्रीट फाइटर सिनेमाघरों में लगीं. मगर इन सभी का जादू सिनेमा के 'थलाइवा' रजनीकांत के आगे फीका सा पड़ गया.

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रजनीकांत के आगे सब फीके पड़े!

रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर 2 लेकर आए, जो उनकी तीन साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल है. टाइगर मुथुवेल पांड्यन के रोल में उन्हें बड़ा पसंद किया गया था. इसलिए जेलर 2 का इंतजार और बेसब्री से किया गया. साउथ में तो फिल्म का क्रेज था ही, साथ ही साथ हिंदी बेल्ट में भी इसके लिए दीवानगी देखी गई. रजनीकांत की फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन का कैमियो था, जिसने थिएटर में स्टेडियम जैसा माहौल पैदा किया.

फिल्म जेलर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. एक ही हफ्ते के अंदर रजनीकांत ने अपने सामने आई हर फिल्म को पीछे छोड़ा. प्रहार, नई नवेली, रणबाली, स्ट्रीट फाइटर- इनमें से कोई फिल्म खास नहीं चल पाई. यहां तक कि अजय देवगन की दृश्यम 3, जो इस महीने बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म है उसे भी जेलर 2 के आने से भारी डेंट पहुंचा.

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1000 करोड़ कमाने की फिराक में जेलर 2

रजनीकांत की फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, और ये उनके करियर की चौथी बड़ी फिल्म साबित हुई है. जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है, ऐसे में ये कह पाना गलत नहीं होगा कि फिल्म अब 1000 करोड़ कमाने की फिराक में है. इसका कारण विदेश में जेलर 2 को लेकर देखा गया क्रेज है, आठ दिनों में फिल्म बाहर 200 करोड़ से ज्यादा कमा गई है जो कोई छोटी बात नहीं है.

जेलर 2 के पास ये कारनामा करने के लिए दिवाली तक का समय है, क्योंकि उसके बाद रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण आ रही है. एडवांस बुकिंग से ही इसने साबित कर दिया है कि ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग लेने वाली है. हालांकि रजनीकांत का काम बिगड़ सकता है अगर आयुष्मान खुराना की नई फिल्म उड़ता तीर लोगों के बीच क्लिक कर गई. ये फिल्म एक स्पाई कॉमेडी एंटरटेनर है, जिसका ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था. ऑडियंस और क्रिटिक्स की ओर से भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब देखना है कि क्या उड़ता तीर कमाल करेगी या रजनीकांत का 'औरा' जारी रहेगा.

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