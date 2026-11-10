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Raghav Juyal On Ramayana: 'रामायण 2' में मचेगा मेघनाद का तांडव! खतरनाक होगा राघव जुयाल का किरदार, बताया डायरेक्टर का खास प्लान

रामायण 2 में राघव जुयाल रावण के बेटे मेघनाद का दमदार किरदार निभाने वाले हैं. नितेश तिवारी ने उन्हें आंखों से मेघनाद की मायावी शक्तियां दिखाने की खास सलाह दी है. जानिए राघव ने अपने रोल को लेकर क्या खुलासा किया.

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मेघनाद बने राघव जुयाल (Photo: screengrab)
मेघनाद बने राघव जुयाल (Photo: screengrab)

फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बार कहानी में एक ऐसे योद्धा की एंट्री होने वाली है, जिसके नाम से बड़े-बड़े महारथी कांपते थे. जी हां, राघव जुयाल अब रणभूमि में रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक मेघनाद बनकर उतरने वाले हैं.

राघव का खतरनाक होगा किरदार!

राघव की इस फिल्म में एंट्री की झलक पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखने को मिल गई थी. हालांकि, उनकी असली भूमिका दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी. मेघनाद का किरदार रामायण की कहानी में बेहद अहम है और लक्ष्मण के साथ उसका युद्ध दर्शकों के लिए बड़ा आकर्षण बनने वाला है.

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अब राघव जुयाल ने खुद इस किरदार को निभाने की तैयारी को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं. वरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि निर्देशक नितेश तिवारी ने उनसे मेघनाद की शक्तियों को सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि चेहरे के हाव-भाव से दिखाने को कहा है. खासतौर पर उनकी आंखों में उस योद्धा की ताकत और मायावी अंदाज नजर आना चाहिए.

राघव के मुताबिक, मेघनाद का किरदार उनके लिए काफी खास है. उन्होंने बताया कि वह इस भूमिका को किस तरह समझ रहे हैं और उसके अलग-अलग पहलुओं को कैसे पर्दे पर उतारेंगे, यह फिलहाल वह अपने और नितेश तिवारी के बीच ही रखना चाहते हैं. उनका कहना है कि फिल्म रिलीज होने से पहले वह अपने किरदार के बारे में ज्यादा कुछ बताकर उसका रोमांच खत्म नहीं करना चाहते.

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राघव ने यह भी साफ किया कि मेघनाद को पर्दे पर उतारने की उनकी तैयारी एक निजी प्रक्रिया है. वह चाहते हैं कि दर्शक जब फिल्म देखें तो उन्हें इस किरदार का असली दम और अंदाज सीधे बड़े पर्दे पर महसूस हो. यानी इस बार राघव सिर्फ अपने डांस या कॉमेडी से नहीं, बल्कि एक खतरनाक योद्धा के रूप में दर्शकों को चौंकाने की तैयारी में हैं.

डायरेक्टर का खास प्लान

नितेश तिवारी ने मेघनाद के किरदार को लेकर राघव को खास निर्देश दिए हैं. निर्देशक ने उन्हें समझाया कि मेघनाद कोई आम योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी शक्तियां बेहद असाधारण थीं. वह अपने पिता रावण की तरह ही ताकतवर और युद्ध कौशल में माहिर था. ऐसे में उसके व्यक्तित्व में रौब, रहस्य और खौफ का मेल दिखना जरूरी है.

रामायण की कहानी में मेघनाद की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण पर ऐसा वार किया था कि वह मूर्छित हो गए थे. इसके बाद ही लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की नौबत आई थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि राघव इस ऐतिहासिक युद्ध और मेघनाद के मायावी रूप को पर्दे पर किस अंदाज में पेश करते हैं.

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फिलहाल राघव ने अपने किरदार के कई राज छिपाकर रखे हैं, लेकिन उनकी बातों से इतना साफ है कि 'रामायण 2' में मेघनाद का रोल काफी दमदार होने वाला है. अब दर्शकों को इंतजार है उस पल का, जब रावण का यह शक्तिशाली बेटा रणभूमि में उतरेगा और अपनी आंखों से ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगा.

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