जेनसन हुआंग आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Nvidia का नेतृत्व कर रहे हैं. एनवीडिया वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उछाल के केंद्र में है. हालांकि, सेमीकंडक्टर उद्योग में पहचान बनाने से काफी पहले उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में बाथरूम साफ किए थे और अमेरिका में रेस्तरां की नौकरियां की थीं.

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हुआंग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अलग-अलग कंपनियों में काम करने के बाद 1993 में क्रिस मलाकोवस्की और कर्टिस प्रीम के साथ Nvidia की स्थापना की थी. कंपनी की स्थापना के बाद से वह इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.

हर दिन अंग्रेजी के 10 शब्दों से ट्रिलियन डॉलर के साम्राज्य तक.

हुआंग ने कई इंटरव्यू में अपने शुरुआती अनुभवों का जिक्र किया है. इनमें स्ट्राइप के सह-संस्थापक पैट्रिक कॉलिसन के साथ 2024 में हुई बातचीत भी शामिल है. टेक्नोलॉजी उद्योग से दूर रहे इन कामों ने उन्हें कम उम्र में मेहनत और जिम्मेदारी की समझ दी. हर दिन अंग्रेजी के 10 शब्दों से ट्रिलियन डॉलर के साम्राज्य तक का उनका सफर भी उनके चर्चा में रहने की वजह है.

9 साल की उम्र में साफ किए बाथरूम.

हुआंग 1973 में ताइवान से अमेरिका पहुंचे थे. उन्हें और उनके बड़े भाई को केंटकी के वनाइडा बैपटिस्ट इंस्टीट्यूट भेजा गया था. यह एक बोर्डिंग स्कूल था. 9 साल के हुआंग वहां सबसे कम उम्र के छात्र थे और उन्हें स्कूल के कामों के तहत सफाई की जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी.

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स्कूल के बड़े छात्र तंबाकू के खेत में काम करते थे, जबकि हुआंग लड़कों के हॉस्टल के बाथरूम साफ करते थे. इस अनुभव को याद करते हुए हुआंग ने कहा कि बाकी छात्रों के जाने के बाद उन्हें सभी बाथरूम साफ करने पड़ते थे. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि शायद वह दुनिया के अब तक के सबसे अच्छे बाथरूम साफ करने वाले व्यक्ति थे.

डेनीज में बर्तन धोने से वेटर बनने तक.

हुआंग को 15 साल की उम्र में पहली तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी. उन्होंने पोर्टलैंड में अमेरिकी रेस्तरां चेन डेनीज में काम शुरू किया. शुरुआत में वह बर्तन धोते थे. इसके बाद वह टेबल साफ करने वाले बसबॉय बने और फिर वेटर का काम किया.

डेनीज ने 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान रेस्तरां चेन से उनके जुड़ाव के लिए उन्हें सम्मानित किया था. इस कार्यक्रम में हुआंग ने कहा, “मैं बर्तन धोता था, बसबॉय था और टेबल पर खाना परोसता था”. उन्होंने कॉफी के कप उठाने की अपनी काबिलियत पर मजाक करते हुए कहा, “मुझसे ज्यादा कॉफी के कप कोई नहीं उठा सकता”.

हुआंग कई बार कह चुके हैं कि रेस्तरां में काम करने के अनुभव ने उन्हें विनम्रता, मेहनत और मेहमानों की सेवा करना सिखाया. कॉलिसन के साथ 2024 की बातचीत में उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें सौंपे गए हर काम को करने में वह गर्व महसूस करते थे.

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डेनीज से Nvidia तक का सफर.

हुआंग ने 1984 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की. इसके बाद उन्होंने 1984 से 1985 तक एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज में माइक्रोप्रोसेसर डिजाइनर के रूप में काम किया. फिर वह एलएसआई लॉजिक से जुड़े और 1993 तक वहां कई पदों पर रहे. उन्होंने 1992 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी पूरी की.

हुआंग ने 1993 में क्रिस मलाकोवस्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर Nvidia की स्थापना की. तीनों ने अपने कारोबारी विचार पर सैन होजे के एक डेनीज रेस्तरां में चर्चा की थी. यह वही रेस्तरां चेन थी, जहां से हुआंग ने अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत की थी. कंपनी की स्थापना के बाद से हुआंग एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.

बोर्डिंग स्कूल में बाथरूम साफ करने और डेनीज में बर्तन धोने से शुरू हुआ हुआंग का कामकाजी सफर आगे चलकर टेक्नोलॉजी उद्योग तक पहुंचा. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अलग-अलग कंपनियों में काम करने के बाद 1993 में एनवीडिया की सह-स्थापना की और तभी से उसका नेतृत्व कर रहे हैं.

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