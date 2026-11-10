Gen Z ने बदल दिए ऑफिस के पुराने नियम, अब सैलरी के हिसाब से ही करेंगे काम!

ऑफिस में काम करने का तरीका अब तेजी से बदल रहा है. पहले जहां एम्प्लॉयज से उम्मीद की जाती थी कि वे जरूरत पड़ने पर देर तक काम करें, हर जिम्मेदारी उठाएं और कंपनी के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहें, वहीं जेन जी की सोच इससे काफी अलग है. आज के युवा काम को अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनाना चाहते. वे चाहते हैं कि जितनी सैलरी मिले, काम भी उसी के हिसाब से हो. इसी सोच को 'ऐक्ट योर वेज’ कहा जा रहा है.

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क्या है 'ऐक्ट योर वेज’?

इसका सीधा मतलब है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी और तय जिम्मेदारियों के हिसाब से काम करेगा. अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय से उसकी भूमिका से ज्यादा काम करवाना चाहती है, तो उसे उसके लिए ज्यादा पैसा या दूसरी सुविधाएं भी देनी होंगी. बिना किसी अतिरिक्त फायदे के लगातार ज्यादा काम करना अब कई युवाओं को मंजूर नहीं है.

जॉब से ज्यादा जरूरी है मेंटल पीस

जेन जी के लिए सिर्फ अच्छी सैलरी ही नौकरी चुनने की वजह नहीं है. वे ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां उनकी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए. कई युवा ऑफिस के बाद आने वाले कॉल और मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझते. उनके लिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक सीमा होना जरूरी है.

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नौकरी छोड़ने से भी नहीं डरते युवा

पहले कई एम्प्लॉय बेहतर मौके मिलने के बावजूद कंपनी छोड़ने से बचते थे. लेकिन जेन जी के लिए नौकरी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर उन्हें बेहतर सैलरी, काम का अच्छा माहौल या ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वे दूसरी नौकरी तलाशने लगते हैं. कई युवा एक ही कंपनी में सालों तक काम करने के बजाय नए मौके तलाशना पसंद करते हैं.

प्रमोशन से ज्यादा सुकून को दे रहे तवज्जो

हर एम्प्लॉय का सपना मैनेजर या टीम लीडर बनना नहीं होता. जेन जी के कुछ युवा ज्यादा जिम्मेदारियों और लंबे काम के घंटों से बचने के लिए प्रमोशन लेने से भी पीछे हटते हैं. वे ऐसी भूमिका में रहना पसंद करते हैं जहां काम का दबाव उनकी जिंदगी पर हावी न हो.

ऑफिस को भी बदलनी पड़ रही है अपनी सोच

जेन जी की इन उम्मीदों का असर कंपनियों पर भी दिख रहा है. अब ऑफिस में हाइब्रिड वर्क, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और मेंटल हेल्थ जैसी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि युवा काम से बचना चाहते हैं. वे बस चाहते हैं कि उनकी मेहनत की सही कीमत मिले और उनकी निजी जिंदगी का भी सम्मान हो. जेन जी का मैसेज साफ है- नौकरी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं.

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