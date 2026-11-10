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Chitragupta Puja 2026: कल कितने बजे करें चित्रगुप्त पूजा? चूक न जाएं शुभ मुहूर्त, जानें विधि, मंत्र और पूजन सामग्री

Chitragupta Puja Muhurat 2026: इस साल चित्रगुप्त पूजा कल यानि 11 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन कलम-दवात और बही-खातों की पूजा की जाती है. जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और धार्मिक महत्व.

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भाई दूज पर होती है भगवान चित्रगुप्त की पूजा (Photo: ITG)
भाई दूज पर होती है भगवान चित्रगुप्त की पूजा (Photo: ITG)

Chitragupta Puja Muhurat 2026: भाई दूज का पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है. इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी विशेष महत्व है. खासतौर पर कायस्थ समाज के लोग इस दिन पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ चित्रगुप्त भगवान की आराधना करते हैं. इस दौरान भगवान चित्रगुप्त के साथ कलम, दवात, पुस्तकों और बही-खातों की भी पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के अच्छे-बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं. उनकी पूजा से बुद्धि, ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानते हैं  चित्रगुप्त पूजा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री.

चित्रगुप्त पूजा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

साल 2026 में चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में श्रद्धालु भगवान चित्रगुप्त की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

द्वितीया तिथि का समय

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर 2026, दोपहर 2 बजे
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर 2026, दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर

चित्रगुप्त पूजा 2026: पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट

भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या तस्वीर
लाल कपड़ा और पूजा की चौकी
कलम, दवात और कागज
बही-खाते और पुस्तकें
हल्दी, कुमकुम और अक्षत
फूल और प्रसाद
धूप-अगरबत्ती
घी और दीपक
जल, फल और मिठाई
पूजा की थाली

भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधि

चित्रगुप्त पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के पूजा स्थल या किसी साफ जगह पर चौकी लगाएं. उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. अब प्रतिमा के सामने कलम, दवात, कागज, पुस्तकें और बही-खाते रखें. घी का दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें. फल और मिठाई का भोग लगाएं. पूजा के दौरान भगवान चित्रगुप्त का ध्यान करें. उनके मंत्रों का जाप करें. आखिर में आरती करें और प्रसाद बांट दें. 

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