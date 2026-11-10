केले के बेकार तनों से तीन दोस्तों ने खड़ा किया 2.5 करोड़ का कारोबार, पढ़ें सक्सेस स्टोरी

बिहार में किसान केले की कटाई के बाद जिन तनों को बेकार समझकर फेंक देते थे, वही अब तीन दोस्तों के करोड़ों रुपये के कारोबार का आधार बन गए हैं. जगत कल्याण, सत्यम कुमार और नीतीश कुमार वर्मा ने केले की खेती से निकलने वाले इस कचरे में कारोबार का मौका देखा. उन्होंने 2021 में तरुवर एग्रो की शुरुआत की और केले के तनों से निकलने वाले प्राकृतिक रेशे से योग की चटाइयां, टोकरियां, पूजा की चटाइयां और फाइल फोल्डर बनाने लगे.

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करीब 20 लाख रुपये के निवेश से शुरू हुए इस कारोबार ने वित्त वर्ष 26 में लगभग 2.5 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है. योरस्टोरी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. कंपनी केले के पौधे के दूसरे हिस्सों से केंचुआ खाद और पौधों के पोषण से जुड़े उत्पाद भी बना रही है. उसने मखाना कारोबार में भी कदम रखा है और अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं तलाश रही है.

तीन दोस्तों ने कारोबार का रास्ता क्यों चुना.

तीनों संस्थापक टैक्सिला बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान मिले थे. उन्होंने वहां एसएपी विशेषज्ञता के साथ पीजीडीएम पूरा किया था.

खगड़िया के रहने वाले जगत कल्याण ने मैनेजमेंट की पढ़ाई से पहले बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. उन्हें तंजानिया और दुबई के संस्थानों के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी नौकरी के मौके मिले थे. इसके बाद उन्होंने बिक्री, मार्केटिंग और कारोबारी कामकाज का अनुभव हासिल किया.

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दरभंगा जिले के रहने वाले सत्यम कुमार ने एमबीए से पहले अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी. तरुवर एग्रो की सह-स्थापना से पहले उन्होंने इकोहॉय के साथ काम करते हुए टिकाऊ विकास से जुड़े क्षेत्र का अनुभव भी हासिल किया था. बिहार शरीफ के रहने वाले नीतीश कुमार वर्मा ने नालंदा से बीकॉम ऑनर्स किया था. उन्होंने एसएंडपी और इन्फोसिस जैसे संस्थानों के साथ काम किया था.

कंपनियों में करियर बनाने के मौके होने के बावजूद तीनों दोस्तों ने अपने गृह राज्य में कारोबार शुरू करने का फैसला किया. कोविड-19 महामारी उनके लिए अहम मोड़ बनी. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक कॉरपोरेट करियर के बजाय अपना कुछ बनाने पर विचार किया.

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगत कल्याण के मुताबिक, तीनों संस्थापकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से मिले अच्छे वेतन वाली नौकरियों के मौकों के बजाय कारोबार को चुना. वे अपना कुछ बनाना चाहते थे और बिहार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना चाहते थे.

कारोबार के मौके की उनकी तलाश आखिरकार उन्हें केले की खेती तक ले गई. यहां उन्होंने एक ऐसे संसाधन की पहचान की, जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था और जो नए कारोबार की नींव बन सकता था.

केले का कचरा बिक्री योग्य उत्पादों में कैसे बदला.

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तीनों ने देखा कि किसान फल की कटाई के बाद केले के मोटे तनों को अक्सर फेंक देते हैं. किसानों को यह जानकारी नहीं थी कि इन तनों में मौजूद प्राकृतिक रेशे का कारोबारी इस्तेमाल किया जा सकता है. वैशाली के कृषि विज्ञान केंद्र की तत्कालीन प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा और उनकी टीम के मार्गदर्शन में उन्होंने केले के रेशे को निकालने और तैयार करने के तरीके तलाशने शुरू किए.

तरुवर एग्रो ने किसानों से फेंके गए केले के पौधे इकट्ठा करने और खास मशीनों से उनका रेशा निकालने की व्यवस्था तैयार की. रेशे को साफ करने, तैयार करने और सुखाने के बाद उससे फाइल फोल्डर, योग की चटाइयां, टोकरियां और पूजा की चटाइयां बनाई जाती हैं. कंपनी इस रेशे से बिना पशु उत्पाद वाला चमड़ा और मिले-जुले कपड़े बनाने की संभावनाएं भी तलाश रही है.

कंपनी का काम केवल रेशा निकालने तक सीमित नहीं है. रेशा निकालने के बाद बचने वाले गूदे से केंचुआ खाद बनाई जाती है. पौधे के दूसरे हिस्सों के खेती से जुड़े इस्तेमाल भी तलाशे जा रहे हैं. कंपनी पौधों के पोषण के लिए तरल उत्पाद भी बनाती है. केले के पौधे के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके तरुवर एग्रो खेती से निकलने वाले कचरे को कम करना चाहती है. इसके साथ ही कंपनी किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई के मौके तैयार करने का लक्ष्य भी रखती है.

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20 लाख रुपये के निवेश से 2.5 करोड़ रुपये के राजस्व तक का सफर.

कारोबार खड़ा करने के दौरान संस्थापकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने शुरुआत में अपनी बचत और परिवार की मदद से करीब 15 लाख रुपये लगाए थे. इसके अलावा कामकाजी पूंजी के रूप में 5 लाख रुपये लगाए गए थे. कंपनी ने कोई बाहरी निवेश नहीं जुटाया है.

रेशा निकालने की प्रक्रिया तैयार करना, भारी केले के तनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और कुशल कामगार तलाशना शुरुआती चुनौतियों में शामिल था. कामगारों की कमी दूर करने के लिए कंपनी ने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया. अब कंपनी के कुल कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है.

तरुवर एग्रो कारोबार से कारोबार और कारोबार से ग्राहक, दोनों तरीकों से काम करती है. कंपनी दूसरे कारोबारों को रेशा देती है और अपने मंच के साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ऑनलाइन बाजारों पर तैयार उत्पाद बेचती है.

कंपनी ने मखाना कारोबार में भी कदम रखा है. वह कच्चा और भुना हुआ मखाना 10 से अधिक स्वादों में बेचती है. अब वह केले का आटा, स्टार्च, बिना पशु उत्पाद वाला चमड़ा और टिकाऊ कपड़े बनाने की संभावनाएं तलाश रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं जानने के लिए कंपनी ने फ्रांस और फिलीपींस में अपने उत्पादों के नमूने भी भेजे हैं.

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कचरे में कीमत तलाशकर खड़ा किया गया कारोबार.

फेंके जाने वाले केले के तनों से रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद बनाने तक तरुवर एग्रो का सफर दिखाता है कि नए तरीके और उत्पाद की कीमत बढ़ाने वाली प्रक्रिया के जरिए खेती के कचरे को कारोबारी संसाधन बनाया जा सकता है.

तीनों संस्थापक यह भी दिखाना चाहते हैं कि कारोबार शुरू करना केवल पहले से स्थापित कारोबारी केंद्रों तक सीमित नहीं है. किसानों, स्थानीय कामगारों और उभरते बाजारों को जोड़कर वे बिहार में आर्थिक मौके तैयार करने वाला कारोबार बना रहे हैं. इसके साथ ही केले की खेती से निकलने वाले कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है.

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