सैंडपेपरगेट पर 8 साल बाद फिर बवाल, उस्मान ख्वाजा के दावे पर मिचेल स्टार्क का पलटवार

2018 का केपटाउन टेस्ट... गेंद से छेड़छाड़ का वो विवाद, जिसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की साख को पूरी दुनिया के सामने कठघरे में खड़ा कर दिया था. इस मामले में तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी. लेकिन करीब आठ साल बाद अब इस कांड को लेकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में घमासान मच गया है.

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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया है कि गेंद से छेड़छाड़ की साजिश में पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को जानकारी थी. उन्होंने स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को बलि का बकरा बनाए जाने की बात कही है. अब तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ख्वाजा के दावों को खारिज करते हुए अपनी पुरानी सफाई दोहराई है.

स्टार्क का कहना है कि इस मामले में उनका नजरिया और याददाश्त आज भी नहीं बदली है. उन्होंने 2021 में अपने साथी गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें मैदान पर गेंद से छेड़छाड़ के लिए सैंडपेपर लाए जाने की जानकारी नहीं थी.

'मेरी राय और याददाश्त नहीं बदली'

स्टार्क ने कहा, 'आठ साल पुरानी इस घटना को लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है. हमसे उस समय भी इस बारे में काफी पूछताछ हुई थी और उसके बाद भी सवाल किए गए. मैं बाकी गेंदबाजों की ओर से नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरी राय नहीं बदली है और 2021 में हमने जो कहा था, मेरी याददाश्त भी उसी पर कायम है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए कोई बाहरी चीज मैदान पर लाई गई थी. हमने केपटाउन में बड़े स्क्रीन पर सैंडपेपर देखा था.' स्टार्क ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने ख्वाजा की नई किताब नहीं पढ़ी है और शायद वह इसे पढ़ेंगे भी नहीं. उन्होंने कहा कि किताब में किए गए दावों की व्याख्या करना ख्वाजा का काम है.

ख्वाजा ने किताब में किया बड़ा खुलासा

उस्मान ख्वाजा की किताब 'Sabr' 10 नवंबर को रिलीज हुई है. इसमें उन्होंने 2018 के बॉल टैंपरिंग विवाद को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. ख्वाजा के मुताबिक, गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी सिर्फ उन तीन खिलाड़ियों को नहीं थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी, बल्कि पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी थी.

उन्होंने यह भी दावा किया कि सैंडपेपर का इस्तेमाल केपटाउन टेस्ट से पहले पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में भी किया गया था. ख्वाजा के मुताबिक, उस टेस्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर हल्की-फुल्की बातचीत हुई थी. इसके बाद स्मिथ ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए थे और कहा था कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहते.

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ख्वाजा ने अपनी किताब में लिखा है कि केपटाउन टेस्ट के दौरान वह कैमरन बैनक्रॉफ्ट के पास बैठे थे और उन्होंने देखा था कि मैच के दौरान कौन-कौन बैनक्रॉफ्ट से बात कर रहा था. ख्वाजा का कहना है कि इस पूरे विवाद में स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को ही निशाना बनाया गया, जबकि इसमें टीम के दूसरे खिलाड़ियों की भूमिका भी थी. उन्होंने यह भी बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले की जांच के दौरान उनका बयान तक दर्ज नहीं किया था.

वॉर्नर ने बताया 100 फीसदी सही

ख्वाजा के दावों को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई उपकप्तान डेविड वॉर्नर का समर्थन मिला है. वॉर्नर ने उनके खुलासे को '100 फीसदी सही' बताया है. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. वॉर्नर के मुताबिक, जांच जल्दबाजी में की गई थी और यह पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हुई थी.

वॉर्नर ने कहा कि ख्वाजा उस समय ड्रेसिंग रूम में बैनक्रॉफ्ट के पास बैठे थे, इसके बावजूद जांच में उनका बयान नहीं लिया गया. उन्होंने ख्वाजा का समर्थन करते हुए कहा कि यह उनकी कहानी है और उन्होंने जो देखा, वही सामने रखा है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांच दोबारा खोलने से किया इनकार

ख्वाजा के खुलासे और वॉर्नर के समर्थन के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस विवाद की दोबारा जांच कराने से इनकार कर दिया है. बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि इस मामले की जांच फिर से खोलने का कोई ठोस कारण नहीं है.

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ग्रीनबर्ग के मुताबिक, बोर्ड पहले की जांच के नतीजों से संतुष्ट है. ख्वाजा की ओर से सामने रखी गई बातों को भी संज्ञान में लिया गया है, लेकिन उनके दावे 2018 की टीम के कुछ दूसरे सदस्यों के बयानों से मेल नहीं खाते. उन्होंने कहा कि आठ साल बाद इस मामले को फिर से खोलने से कुछ हासिल नहीं होगा.

गौरतलब है कि मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंडपेपर रगड़ते हुए कैमरे में पकड़ा गया था. जांच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर एक-एक साल का प्रतिबंध लगाया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए निलंबित किया गया था. स्मिथ और वॉर्नर पर कप्तानी से जुड़ी पाबंदियां भी लगाई गई थीं. इस घटना को 'सैंडपेपरगेट' के नाम से जाना गया. अब ख्वाजा की किताब में किए गए खुलासों ने करीब आठ साल पुराने इस विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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