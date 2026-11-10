Divyanka Tripathi Emotional: दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी आग, जुड़वा बच्चों समेत बाल-बाल बचीं, पर करीबी की मौत से टूटीं

मशहूर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इस समय दर्द में हैं. दिवाली से पहले दिव्यांका की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. किसी तरह एक्ट्रेस अपने परिवार और नन्हे जुड़वा बच्चों संग बाहर निकलने में कामयाब हुईं. लेकिन इस हादसे में उनकी बिल्डिंग के गार्ड का निधन हो गया. गार्ड के निधन से दिव्यांका को गहरा सदमा लगा है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट से जरिए इस अनहोनी के बारे में जानकारी साझा की है.

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दिव्यांका का टूटा दिल

दिव्यांका ने हादसे का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनकी बिल्डिंग से आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की बिल्डिंग में लगी आग देखकर लोग हैरान-परेशान हो गए हैं. राहत की बात यह है कि हादसे में एक्ट्रेस और उनका परिवार बाल-बाल बच गया है.

हालांकि, गार्ड की मौत से उनका दिल टूट गया है. दिव्यांका ने गार्ड के साथ अपना एक यादगार वीडियो शेयर करके अपना दुख जाहिर किया है. उन्होंने पोस्ट में बताया कि जब वो अस्पताल से अपने जुड़वा बच्चों को पहली बार घर लेकर आई थीं, तब उन्हीं गार्ड ने उनके बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया था. दिव्यांका ने पोस्ट में उस रात हुए हादसे की पूरी जानकारी भी दी है.

हादसे के बारे में क्या बोलीं दिव्यांका?



दिव्यांका ने पोस्ट में लिखा- दिवाली से एक रात पहले और विवेक के बर्थडे वाली रात हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में भयानक आग लग गई. उस शाम हमारा बाहर जाने का प्लान था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो प्लान टलता जा रहा था. जब यह हादसा हुआ तब हम घर पर ही मौजूद थे. लेकिन समय रहते खतरे का अंदाजा लग गया था और हम अपने बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल गए.

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'कुछ समय के लिए हमें लगा कि यह सिर्फ एक भयानक हादसा है. कुछ सामान का ही नुकसान हुआ होगा. हम सुरक्षित निकल गए हैं. लेकिन फिर हमें पता चला कि इस हादसे में हमने धनपत अंकल को खो दिया है. विवेक और मेरे लिए इस खबर पर यकीन करना काफी मुश्किल था. हम लगातार यही दुआ और प्रार्थना कर रहे थे कि काश यह बात सच न हो.'

दिव्यांका ने आगे बताया- दिवाली पर फिर धीरे-धीरे बिजली बहाल की गई. गैस सप्लाई और लिफ्ट भी सेफ्टी चेक के बाद दिवाली के अगले दिन चालू हो गईं. लेकिन उनके साथ जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी.

'आग ने उस दिवाली हमारे घर की रोशनियों को धीमा कर दिया था, लेकिन एक अनमोल इंसान के चले जाने से हमारे दिलों में ऐसा अंधेरा छा गया है, जिसे रोशनी की कोई भी किरण दूर नहीं कर सकती. उस रात के बारे में बात करने के लिए शब्द जुटाने में भी हमें काफी वक्त लग गया.'

गार्ड को याद कर भावुक हुईं दिव्यांका

बिल्डिंग के गार्ड को याद करते हुए दिव्यांका ने लिखा- धनपत अंकल, आप कभी सिर्फ हमारी बिल्डिंग के गार्ड नहीं थे, बल्कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा थे. एक ऐसे इंसान थे, जिनपर हम भरोसा करते थे, जिन्हें हमने अपने बच्चों के आने वाले कल में देखा था.

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'हम आपको बहुत याद करेंगे और जब हमारे बेटे इतने बड़े हो जाएंगे कि बात समझ सकें, तब हम उन्हें उस इंसान के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपनी दुआओं के साथ उनका घर में स्वागत किया था. आप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे. आपकी आत्मा को शांति मिले.'

दिव्यांका की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स भी दुख जता रहे हैं और इस मुश्किल गड़ी में उन्हें हिम्मत और हौसला रखने की सलाह दे रहे हैं.

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