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बिल्ली की पॉटी से बनी कॉफी पी गए अर्चना के पति, 'बेटे-बहू' ने छुपाया सच! बोले- घिन आ रही

आयुष्मान सेठी और उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी बाली से Luwak Coffee लेकर आए. परमीत सेठी ने पहले इसकी जमकर तारीफ की, लेकिन जब पता चला कि यह सिवेट के मल से निकले कॉफी बीन्स से बनती है, तो उनका मजेदार रिएक्शन वायरल हो गया.

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अर्चना के बेटे-बहू ने पिता की उड़ाई खिल्ली (Photo: ITGD)
अर्चना के बेटे-बहू ने पिता की उड़ाई खिल्ली (Photo: ITGD)

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी का परिवार अपने मजेदार व्लॉग्स की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है. इस बार उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी और उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी ने ऐसा प्रैंक किया कि परमीत सेठी का रिएक्शन देखने लायक था.

दरअसल, आयुष्मान और समीक्षा हाल ही में बाली घूमकर लौटे हैं. वहां उन्होंने दुनिया की मशहूर और बेहद महंगी लुवाक कॉफी ट्राय की. खास बात यह है कि यह कॉफी आम कॉफी की तरह नहीं बनती, बल्कि लुवाक (सिवेट) नाम के जानवर द्वारा खाए गए कॉफी बीन्स उसके मल से निकलने के बाद साफ और प्रोसेस करके तैयार की जाती है.

सिरदर्द बना परमीत का स्पेशल गिफ्ट

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समीक्षा ने बताया कि परमीत सेठी भी कॉफी के काफी शौकीन हैं. इसलिए दोनों उनके लिए भी लुवाक कॉफी पैक करके लाए. लेकिन उन्होंने पहले यह नहीं बताया कि यह कॉफी कैसे बनती है. परमीत ने बड़े मजे से कॉफी पी और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि इसका स्वाद काफी अच्छा है.

कॉफी खत्म होने के बाद आयुष्मान और समीक्षा ने उन्हें इसकी असली कहानी बताई. जैसे ही परमीत को पता चला कि यह कॉफी जानवर के मल से निकले कॉफी बीन्स से बनती है, उनका चेहरा देखने लायक था.

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हैरान होकर उन्होंने सिर पकड़ लिया और हंसते हुए बोले- पीने के बाद बता रहे हो यार! तभी तुम दोनों इतनी स्माइल करते हुए मेरे पास आए थे सालों. इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- कॉफी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब सच जानने के बाद मन में घिन सी हो रही है.

'छोटी बहू' समीक्षा की प्लानिंग 

समीक्षा ने पहले ही कैमरे पर कहा था कि परमीत सेठी सफाई और हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए जब उन्हें इस कॉफी की सच्चाई पता चलेगी तो उनका रिएक्शन बेहद मजेदार होगा. आखिर में आयुष्मान ने हंसते हुए खुलासा किया कि पूरा प्रैंक प्लान समीक्षा का था, और वही चाहती थीं कि परमीत का रिएक्शन कैमरे में कैद किया जाए.

अब इस मजेदार वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब हंस रहे हैं और परमीत सेठी के रिएक्शन की जमकर चर्चा हो रही है.
 

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